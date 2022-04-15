Россия начала войну, поэтому любые ответные действия Украины оправданы — Подоляк

15 апреля, 22:31
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Михаил Подоляк (Фото:ОПУ)

Михаил Подоляк (Фото:ОПУ)

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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что любые действия Украины в ответ на войну, которую Россия развязала на украинской территории, оправданы.

Война России против Украины — главные события 15 апреля

«Именно Россия начала неспровоцированную войну на чужой территории. С массовыми умышленными убийствами мирных граждан и масштабным разрушением гражданской инфраструктуры. Поэтому любые ответные действия Украины и морально, и юридически абсолютно оправданы», — написал он в Twitter.

Видео дня
https://twitter.com/Podolyak_M/status/1515021943208128519

Президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что Украина не использовала и не будет использовать оружие для ударов по территории России:

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«Мы никогда не использовали оружие, чтобы атаковать РФ или кого-либо другого. Мы используем оружие, чтобы защищаться от того, кто на нас наступает…».

14 апреля Верховная Рада признала действия России и ее армии геноцидом украинского народа и призвала международное сообщество сделать то же самое. Россияне блокируют украинские населенные пункты и уничтожают гражданскую инфраструктуру, в том числе больницы, школы, детские сады и церкви, не позволяют эвакуировать мирных жителей и доставить гуманитарные грузы, чем лишают людей доступа к базовым потребностям. На временно захваченных территориях оккупанты совершают зверства, убивая, похищая, пытая и насилуя мирных жителей.

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Офис президента Украины Михаил Подоляк Война России против Украины

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