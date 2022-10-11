Зеленский поручил установить личности оккупантов, причастных к ракетному террору 11 октября, 22:27 Владимир Зеленский (Фото:Genya Savilov/Pool via REUTERS)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении во вторник, 11 октября, отреагировал на новые ракетные удары россиян по Украине.

Глава государства сообщил, что за утро вторника Россия выпустила по Украине 28 ракет, из которых 20 сбили, и больше 15 беспилотников, большинство из которых уничтожили. Он поблагодарил Воздушные силы, Сухопутные войска и разведку за защиту от вражеских ударов, а также всех, кто занимается восстановлением после попаданий.



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Инфографика: НВ

"…По представлению военного командования хочу отметить еще за вчерашний день солдата Дмитрия Шумского (зенитно-ракетный взвод 57-го отдельного радиотехнического батальона, Черниговское направление). 10 октября Дмитрий Шумский проявил отличные навыки и реакцию и с помощью ПЗРК Stinger сбил две крылатые ракеты террористов. Один человек спас десятки жизней", — рассказал Зеленский.

Он также отметил действия спасателей: старшего прапорщика Бориса Шаповалова, который командует отделением в Запорожской области, пожарного-спасателя в Запорожской области сержанта Александра Смияна, и респираторщиков горно-спасательного отделения в Киеве прапорщика Юрия Лозинского и младшего сержанта Алексея Билецкого.

Президент подчеркнул, что новыми ударами страна-агрессор Россия добилась только того, что на восстановление Украины понадобится немного больше времени. Он сказал, что разведка получила отдельную задачу — установить всех причастных к ракетным атакам против Украины и схемам с иранскими ударными дронами, чтобы они понесли ответственность.

«Где были разрушения — везде будет обновленная инфраструктура. Где были потери — уже есть или еще будут строительства. Где были какие-либо надежды врага — будут руины российской государственности», — добавил Зеленский.

В Генштабе ВСУ 11 октября сообщили, что за день страна-террорист РФ задействовала против Украины почти 30 крылатых ракет, нанесла семь авиаударов и совершила около 25 обстрелов из РСЗО. Защитники Украины уничтожили 32 воздушных цели. Оккупанты повредили инфраструктуру больше десяти населенных пунктов в разных областях.

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