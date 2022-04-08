44-й день войны — главное. Десятки людей погибли в результате ракетного обстрела вокзала в Краматорске 8 апреля, 13:10 Цей матеріал також доступний українською Тело одного из погибших возле железнодорожного вокзала в Краматорске (Фото:Александр Камышин / Telegram)

Пятница, 8 апреля — 44-й день войны, которую Россия ведет против Украины. Оккупанты нанесли ракетный удар по железнодорожному вокзалу в городе Краматорск Донецкой области: десятки людей погибли и получили ранения.





НВ следит за главными событиями нового дня войны





13:10 «Так же было со сбитым МН17». Оккупанты «похвастались» в соцсетях ударами по вокзалу Краматорска, а затем начали удалять посты — Казанский

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Сразу после ракетного удара по железнодорожному вокзалу Краматорска, в результате которого погибли 30 человек и 100 получили ранения, россияне похвастались этим «подвигом» в соцсетях, пишет журналист Денис Казанский.

«Как обычно, они посчитали, что попали по нашим военным. Сообщение об этом разместил популярный телеграм-канал Силовики, а репост на свой канал Русский тарантас сделал российский пропагандист Дмитрий Стешин», — пишет журналист.

12:59 Среди жертв — двое детей. В Донецкой ОВА уточнили данные о погибших и пострадавших в результате ракетного удара по Краматорску

В результате ракетного удара российских оккупантов по вокзалу в Краматорске погибли 27 человек, в том числе двое детей. Еще 30 человек получили ранения.

Такие данные озвучила пресс-секретарь Донецкой ОВА Татьяна Игнатченко.

«Это не все цифры, они будут значительно больше. Рашисты знали, куда они целились, эвакуация железнодорожного вокзала Краматорска проходит с 26 февраля, рашисты знали, что там ежедневно находится 1000 человек. Вчера были заблокированы 3 эвакуационных поезда, едва поезда могли отправиться по маршруту. Попытки эвакуации не прекратятся», — отметила она.

12:36 Ракетный обстрел вокзала в Краматорске: «российские изверги не оставляют своих методов», они цинично уничтожают мирное население — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя ракетный обстрел, который кафиры нанесли по вокзалу в Краматорске, заявил, что «российские изверги не оставляют своих методов».

«Российские изверги не оставляют своих методов. Не в силах и смелости противостоять нам на поле боя, они цинично уничтожают гражданское население», — написал он.

12:35 ЕС утвердил пятый пакет санкций против России

Европейский союз 8 апреля утвердил пятый пакет санкций против России, предусматривающий, в частности, постепенный отказ от импорта российского угля.

Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

«Кроме санкций, ЕС четко дал понять, что сокращение нашей зависимости от импорта энергоносителей из России является неотложным императивом», — говорится в заявлении.

12:34 Ермак: Ракетный удар по вокзалу Краматорска — еще одно кровавое преступление россиян, попытка сорвать эвакуацию и запугать людей

Ракетный удар войск РФ по железнодорожному вокзалу Краматорска, в результате которого погибли 30 человек и более 100 ранены, — это еще одно кровавое преступление, попытка россиян сорвать эвакуацию, запугать людей, заявил глава ОПУ Андрей Ермак.

«Россия нарушает все правила войны и будет отвечать за каждое преступление на трибунале», — написал он в Telegram.

Каждое такое действие является также ответом на промедление западных партнеров с внедрением действительно разрушительных санкций, нефтяного эмбарго, а также мощного оружия, которое просит Украина, подчеркнул Ермак.

12:01 Железнодорожный вокзал Краматорска обстреляли кассетными бомбами из Искандера, там были тысячи человек — Донецкая ОВА

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по железнодорожному вокзалу города Краматорска Донецкой области кассетными бомбами Искандера.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

Полиция и спасатели, работающие на месте, сообщают о десятках погибших и раненых людей.

Во время ракетного удара на вокзале находились тысячи человек, ведь происходит эвакуация жителей Донбасса в более безопасные области Украины, сообщил Кириленко.

⚡⚡⚡ 11:30 В результате ракетного обстрела железнодорожного вокзала Краматорск погибло больше 30 человек, больше 100 раненых

Об этом сообщил глава Укрзализныци Александр Камышин.

11:25 Железнодорожный вокзал Краматорска обстреляли ракетами, есть пострадавшие

Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци.

Количество пострадавших уточняется.



11:23 После Бучи, Гостомеля и Ирпеня эмоциональный фон на переговорах с Россией изменился — Подоляк

«Политические переговоры продолжаются онлайн постоянно, хотя эмоциональный фон после Бучи, Гостомеля, Ирпеня, как вы понимаете, изменился», — сказал советник главы Офиса президента Украины в эфире телемарафона.

Он подчеркнул, что Россия умеет воевать только с гражданским населением.

11:21 Путин, вероятно, отказался от попыток захватить Киев — глава Пентагона

«Путин полагал, что он может очень быстро захватить Украину, очень быстро захватить столицу; он ошибался», — сказал глава Пентагона Ллойд Остин.

По его словам, США продолжат вооружать Украину по мере того, как война входит в новую фазу.

10:53 Потери РФ по состоянию на 8 апреля, по данным Генштаба ВСУ

Личный состав — 19000



Танки — 700

Боевые бронированные машины — 1891

Артиллерийские системы — 333

Реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 108

РСЗО) — 108 Средства противовоздушной обороны ( ПВО) — 55

ПВО) — 55 Самолеты — 150

Вертолеты — 135

Автомобильная техника — 1361

Корабли /катера — 7

Цистерны с горюче-смазочными материалами ( ГСМ) — 76

ГСМ) — 76 Беспилотоники ( БПЛА) оперативно-тактического уровня — 112

БПЛА) оперативно-тактического уровня — 112 Специальная техника — 25

Пусковые установки оперативно-тактических ракетных комплексов и тактических ракетных комплексов ( ОТРК/ТРК) — 4

10:43 Враг завершил подготовку к битве за Донбасс, людей просят эвакуироваться

В эфире всеукраинского телемарафона глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай рассказал, что враг уже завершил подготовку к битве за Донбасс. Местное население просят эвакуироваться из Луганской и Донецкой областей. Пока это еще возможно, хоть и под обстрелами.



10:42 Оккупанты уничтожили документы и архивы в Чернобыле

Об этом сообщил глава Общественного совета при Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения Александр Сирота.

«То, что мы собирали десятилетиями, какая-то курва просто выбросила в мусорку», — написал он, опубликовав соответствующие фото.

10:22 Война России против Украины не закончится в ближайшие дни — Макрон

«К сожалению, эта война не закончится в ближайшие несколько дней. Для России 9 мая важная дата», — сказал президент Франции Эммануэль Макрон.



10:16 Фон дер Ляен и Боррель едут в Киев

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель едут в Киев.

Европолитики едут в Украину на поезде Укрзализныци. На фото также есть премьер-министр Словакии Эдуард Хегер.



09:54 «Битва за Донбасс». Военный эксперт о ситуации на фронте и истощении российских оккупантов под Мариуполем — интервью

Главная военная кампания войны России против Украины будет состоять в битве за Донбасс, даже несмотря на истощение сил оккупантов под Мариуполем, рассказал в эфире Радио НВ военный эксперт Олег Жданов.

09:34 Армия насильников. Что известно о масштабе сексуального насилия войск РФ во время вторжения в Украину

Во время полномасштабной войны россии против Украины совершено много преступлений, связанных с сексуальным насилием. Их совершают не только российские военные, а также мародеры. Объектами таких преступлений могут быть не только женщины или девушки, но и мужчины и пожилые люди.

Репортер НВ Саша Горчинская выяснила, о каких масштабах подобных преступлений идет речь, кто фиксирует такие правонарушения и куда могут обращаться лица, пережившие сексуальное насилие во время войны или ставшие его свидетелями.

09:33 С начала войны в Украине от рук оккупантов погибло 169 детей, более 300 получили ранения

Такие данные по состоянию на пятницу, 8 апреля, обнародовали в Офисе генпрокурора.

09:31 Мэр Бучи рассказал, как нашли первые тела убитых мирных жителей

Мэр Бучи Киевской области Анатолий Федорук рассказал, как начинался осмотр города и как нашли первые тела убитых российскими оккупантами мирных жителей.

«Сначала мы прошлись к железнодорожному переезду, посмотрели на разбитые дома, увидели сожженную технику. Дошли фактически до перекрестка улицы Вокзальная и Яблонская, и увидели двадцать одно тело убитых, замученных, со связанными руками гражданских граждан, которые были расстреляны. И видно, что они уже не одни сутки лежали. Потому что некоторые тела даже собаки уже начали есть», — рассказал Федорук.

09:09 Карты гуманитарных коридоров на 8 апреля. Какие направления открыты

Глава МинВОТ Ирина Верещук назвала маршруты, по которым сегодня будут эвакуировать людей

Донецкая область

Мариуполь — Запорожье ( на собственном транспорте).

Фото: SPRAVDI

Запорожская область



Бердянск — Запорожье ( на собственном транспорте и автобусе).

на собственном транспорте и автобусе). Токмак — Запорожье ( на собственном транспорте и автобусами, место сборов: ул. Шевченко, 5)

на собственном транспорте и автобусами, место сборов: ул. Шевченко, 5) Мелитополь — Запорожье ( на собственном транспорте, в случае возвращения оккупантами захваченных автобусов место сбора людей — пожарная часть № 10)

на собственном транспорте, в случае возвращения оккупантами захваченных автобусов место сбора людей — пожарная часть № 10) Энергодар — Запорожье ( на собственном транспорте, место сбора автомобилей объявят местные власти)

Фото: SPRAVDI

Луганская область



Северодонецк — Бахмут ( место собрания: проспект Химиков, 28)

место собрания: проспект Химиков, 28) Лисичанск — Бахмут ( место собрания: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324)

место собрания: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324) Попасная — Бахмут ( место собрания: ул. Первомайская, 42)

место собрания: ул. Первомайская, 42) Горное — Бахмут ( место собрания: ул. Гагарина, 13)

место собрания: ул. Гагарина, 13) Рубежное — Бахмут



Фото: SPRAVDI

08:37 Байден о голосовании в ООН: Война Путина превратила Россию в международного изгоя

Президент США Джо Байден одобрил результаты голосования Генассамблеи ООН об исключении России из Совета по правам человека.

«Это значимый шаг международного сообщества, еще раз демонстрирующий, как война Путина превратила Россию в международного изгоя», — сказал он.

08:00 На Донбассе украинские военные отразили семь атак оккупантов

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Также украинские бойцы уничтожили четыре танка, две артиллерийские системы, десять единиц бронированной и одиннадцать автомобильной техники противника.

07:27 Россия ищет «добровольцев» в Беларуси для войны против Украины в составе ЧВК — Генштаб



Вооруженные силы Беларуси проводят мероприятия оперативной и боевой подготовки на полигонах по всей территории страны, сообщает Генштаб ВСУ. До четырех батальонных тактических групп привлечены для выполнения задач по усилению охраны украинско-белорусской границы.

Остается вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси по объектам военной и гражданской инфраструктуры на территории Украины. Кроме того, по имеющейся информации, на территории Беларуси осуществляется отбор так называемых добровольцев из числа белорусов для комплектования новых подразделений частной военной компании (ЧВК).

06:37 Евросоюз выделит дополнительно полмиллиарда евро на военную помощь Украине

Президент Европейской комиссии Шарль Мишель заявил, что Евросоюз дополнительно выделит полмиллиарда евро на военную помощь Украине. Он отметил, что общая сумма военной помощи составляет 1,5 миллиарда евро.

05:52 Оккупантов в области нет. Глава Сумской области предупредил, что жители могут слышать взрывы из-за разминирования

«Территория области свободна от орков, поэтому если вы слышите взрывы ( а их немало в последние дни) — это работают спасатели и взрывотехники. Обезвреживают боеприпасы, оставленные российскими военными на нашей земле», — председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

05:31 «Исторический момент». Австралия передает Украине 20 бронеавтомобилей Bushmaster на $38 млн.



«Президент Владимир Зеленский 31 марта обратился в парламент с речью и попросил бронетранспортеры Bushmaster. На следующее утро премьер-министр Скотт Моррисон подтвердил готовность их предоставить. В украинское время все произошло за один день. Утром попросил, и до конца дня уже было согласование», — отметил посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко.

04:56 Резников призвал выделить Украине современное оружие, а не советское

Как отметил министр Алексей Резников, необходимого советского оружия не так много, часто оно находится в ненадлежащем состоянии и для него недостаточно боеприпасов.

В то же время современной техники, созданной по стандартам НАТО, достаточно и она находится в надлежащем состоянии. Кроме того, в данном случае нет проблем с дефицитом боеприпасов.

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02:46 Шольц задерживает поставки немецких танков в Украину — Politico

Канцлер ФРГ Олаф Шольц откладывает окончательное решение о предоставлении Украине высокотехнологичных танков для войны с Россией, несмотря на давление со стороны других чиновников.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на четырех человек, знакомых с обсуждением.

План, представленный вице-канцлером и министром экономики Робертом Хабеком и министром иностранных дел Анналеной Бербок, предусматривает выделение Украине около 100 танков.

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