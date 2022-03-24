Рада ввела уголовную ответственность за съемку перемещения ВСУ и военной помощи

24 марта, 16:48
Цей матеріал також доступний українською
Верховная Рада (Фото:Наталья Кравчук / НВ)

Верховная Рада (Фото:Наталья Кравчук / НВ)

Верховная Рада приняла законопроект об уголовной ответственности за фото-и видеосъемку передвижений ВСУ. Об этом сообщила в Telegram-канале глава партии Слуга народа Елена Шуляк.

Война России против Украины — последние новости

Народный депутат от Евросолидарности Алексей Гончаренко написал, что Уголовный кодекс будет дополнен статьей 114−2: несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения.

Видео дня
Читайте также:
СБУ призывает украинцев к сотрудничеству: «Заметили вражеские ДРГ — сообщите об этом немедленно!»

От трех до пяти лет лишения свободы грозит за распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину и по территории Украины, если такую информацию не публиковали в открытом доступе Генштаб ВСУ, Министерство обороны Украины или официальные источники соответствующих ведомств стран-партнеров, в условиях военного или чрезвычайного положения.

Читайте также:
Обстрел ТЦ в Киеве. СБУ задержала тик-токера, выложившего в сеть фото техники ВСУ

От пяти до восьми лет лишения свободы — за распространение в условиях военного или чрезвычайного положения информации о перемещении или размещении ВСУ или других военных формирований, созданных в соответствии с украинским законами, при возможности их идентификации на местности (если информацию не публиковал в открытом доступе Генштаб).

За такие действия, совершенные по предварительному сговору группой лиц, с корыстной целью или для передачи сведений государству-агрессору или незаконным вооруженными формированиям, если они повлекли тяжкие последствия, — от восьми до 12 лет тюрьмы.

Представитель Голоса Ярослав Железняк добавил, что законопроект поддержали 346 нардепов.

Редактор: Нина Григорская

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Верховная Рада Законопроект Уголовная ответственность Война России против Украины

Загрузка...
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ