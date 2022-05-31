Уничтожила более 250 культурных объектов. Рада потребовала исключить Россию из ЮНЕСКО 31 мая, 17:04 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты в Украине повредили или уничтожили более 250 культурных памятников (Фото:unesco.org)

Верховная Рада потребовала от ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) исключить из организации Россию, которая уничтожает памятники культурного наследия в Украине.

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«Украина обращается в ООН по вопросам образования, науки и культуры по поводу лишения России статуса государства-члена ЮНЕСКО. Соответствующий проект постановления № 7394 поддержала Верховная Рада сегодня», — пишет замглавы фракции Слуга Народа Елена Шуляк в Telegram.

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По ее данным, оккупанты в Украине повредили или уничтожили более 250 культурных памятников, среди которых церкви, музеи, памятники, заповедники, дома культуры, театры, библиотеки и исторические здания.

«В одобренном документе отмечается, что такие действия со стороны страны-агрессора являются абсолютным нигилизмом норм международного гуманитарного права и здравого смысла», — добавила она.

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