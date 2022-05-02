«Информация нашей разведки». Путин может 9 мая объявить общую мобилизацию — Данилов 2 мая, 21:45 Цей матеріал також доступний українською Секретарь СНБО Алексей Данилов (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин 9 мая может объявить общую мобилизации, сообщил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

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«То, что касается сухопутного коридора в Молдову к 9 мая, я хочу сказать, что это нереальная вещь, от слова совсем. То, что касается ситуации 9 мая, есть информация от нашей военной разведки, что они на 9 мая будут объявлять общую мобилизацию», — сказал Данилов о планах РФ на 9 мая в эфире телемарафона.

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Он уточнил, что неизвестно, насколько мобилизация поможет РФ и есть вероятность, что это превратится в конечном счете в проблемы для Путина.

«То, что на сегодняшний день идет в нашу страну воевать, наша армия с этим справляется. Более того мотивации там почти никакой нет. Люди из бедных слоев населения к нам идут, которые раньше не видели тех вещей, которыми наши люди активно пользуются всю жизнь», — добавил Данилов.

Также Данилов отметил, что на сегодня у Украины достаточно военных, которые уже пришли в военкоматы и готовы защищать нашу страну.

Ранее в британской разведке заявляли, что Россия очень хочет добиться каких-либо серьезных успехов в войне против Украины именно до 9 мая.

Глава Минобороны Британии Бен Уоллес сказал, что не удивится, если Путин на параде объявит о массовой мобилизации в РФ для «борьбы с мировым нацизмом» и ради «последнего удара по Украине».

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