Прорабатываются все сценарии продолжительности войны — Арахамия 30 апреля, 03:25 Цей матеріал також доступний українською Давид Арахамия (Фото:loda.gov.ua)

В Украине готовятся к разным вариантам продолжительности войны, поскольку мало войн заканчивались за несколько недель или месяцев.

Война России против Украины — главные события 29 апреля

Об этом заявил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия, сообщается на сайте политсилы.

«Конечно, все мы украинцы хотим победить в ближайшее время, и не хотим сейчас даже думать о длительном сценарии, который годами может длиться. К сожалению, мировой опыт показывает, что мало было войн, которые заканчивались через несколько недель или месяцев», — отметил он.

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Арахамия добавил, что государство должно адаптировать деятельность с учетом разных сценариев. По его словам, Институт стратегических исследований «работает над разработкой всех сценариев по продолжительности войны», и готовятся соответствующие планы их адаптации под разные сценарии.

«Мы должны учитывать те риски и те сценарии, которые могут быть. И все же мы верим в победу ВСУ, и сможем выгнать врага в ближайшее время», — сказал глава Слуги народа.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 29 апреля, что любые переговоры с Россией могут прекратиться.

«Я сказал абсолютно реальную картину. Желания нет у людей. Это факт. Если сегодня вы выйдете на улицу и спросите у любого человека, то большинство ответит: „про что говорить“, „мы не верим“ и „мы не хотим“. Они забрали у них жизни. Людям просто хочется их убить. Это правда», — отметил президент Украины.

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