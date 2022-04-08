44-й день войны — главное. Россия вербует белорусов в состав своей ЧВК, оккупанты пытаются прорвать оборону украински сил в зоне ООС 8 апреля, 07:36 Цей матеріал також доступний українською Спасатели разбирают завалы жилого дома в Бородянке (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

После отступления из Киевской, Черниговской и Сумской областей, основные усилия российские захватчики сосредоточили на захвате Мариуполя и наступлении в районе города Изюм. Также армия РФ пытается прорвать оборону Объединенных сил ВСУ на Донбассе.

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07:27 Россия ищет «добровольцев» в Беларуси для войны против Украины в составе ЧВК — Генштаб

Вооруженные силы Беларуси проводят мероприятия оперативной и боевой подготовки на полигонах по всей территории страны, сообщает Генштаб ВСУ. До четырех батальонных тактических групп привлечены для выполнения задач по усилению охраны украинско-белорусской границы.

Остается вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси по объектам военной и гражданской инфраструктуры на территории Украины. Кроме того, по имеющейся информации, на территории Беларуси осуществляется отбор так называемых добровольцев из числа белорусов для комплектования новых подразделений частной военной компании (ЧВК).

06:37 Евросоюз выделит дополнительно полмиллиарда евро на военную помощь Украине

Президент Европейской комиссии Шарль Мишель заявил, что Евросоюз дополнительно выделит полмиллиарда евро на военную помощь Украине. Он отметил, что общая сумма военной помощи составляет 1,5 миллиарда евро.

05:52 Оккупантов в области нет. Глава Сумской области предупредил, что жители могут слышать взрывы из-за разминирования

«Территория области свободна от орков, поэтому если вы слышите взрывы ( а их немало в последние дни) — это работают спасатели и взрывотехники. Обезвреживают боеприпасы, оставленные российскими военными на нашей земле», — председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

05:31 «Исторический момент». Австралия передает Украине 20 бронеавтомобилей Bushmaster на $38 млн.



«Президент Владимир Зеленский 31 марта обратился в парламент с речью и попросил бронетранспортеры Bushmaster. На следующее утро премьер-министр Скотт Моррисон подтвердил готовность их предоставить. В украинское время все произошло за один день. Утром попросил, и до конца дня уже было согласование», — отметил посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко.

04:56 Резников призвал выделить Украине современное оружие, а не советское

Как отметил министр Алексей Резников, необходимого советского оружия не так много, часто оно находится в ненадлежащем состоянии и для него недостаточно боеприпасов.

В то же время современной техники, созданной по стандартам НАТО, достаточно и она находится в надлежащем состоянии. Кроме того, в данном случае нет проблем с дефицитом боеприпасов.

02:46 Шольц задерживает поставки немецких танков в Украину — Politico

Канцлер ФРГ Олаф Шольц откладывает окончательное решение о предоставлении Украине высокотехнологичных танков для войны с Россией, несмотря на давление со стороны других чиновников.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на четырех человек, знакомых с обсуждением.

План, представленный вице-канцлером и министром экономики Робертом Хабеком и министром иностранных дел Анналеной Бербок, предусматривает выделение Украине около 100 танков.

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