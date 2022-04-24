Поставки оружия от партнеров: К концу мая — начала июня у Украины будет решительное превосходство — Арестович 24 апреля, 04:42 Цей матеріал також доступний українською Советник главы Офиса президента Алексей Арестович (Фото:скриншот видео/Офис президента/Telegram)

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что, по его мнению, к концу мая — начала июня у Украины будет «решительное превосходство» над Россией благодаря поставкам оружия от партнеров.

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В интервью российскому правозащитнику и общественному деятелю Марку Фейгину Арестович рассказал об увеличении поставок оружия Украине. В частности, он сообщил, что в украинском авиапарке добавилось 20 самолетов — благодаря поставкам запчастей от партнеров.



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"…Чего только не дают, и обещали еще больше. Полноводная река должна быть… Количество этих поставок начнет переходить в качество где-то к середине мая… [Превосходство будет заметно] на тех участках, куда мы бросим это вооружение. Это должна быть фаза позиционной войны, когда русские войска выдохлись, стали и не смогут наступать. Вот тогда мы начнем, скорее всего", — считает Арестович.

Президент Владимир Зеленский 22 апреля заявил, что партнеры начали передавать Украине то оружие, о котором она просила.

Только США на этой неделе объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине на 800 млн долларов. Пакет будет включать 155-мм гаубицы и тактические беспилотники Phoenix Ghost, которые США разработали специально под нужды Украины.

Ранее глава государства призывал срочно передать Украине тяжелую артиллерию, тяжелую бронетехнику, системы ПВО и самолеты, чтобы наша страна могла продолжать защищаться от российской агрессии.

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