Посольство Узбекистана вернулось из Львова в Киев 22 апреля, 08:57 Цей матеріал також доступний українською Посольство Узбекистана снова продолжит работу в Киеве (Фото:НВ)

Посольство Узбекистана вернулось из Львова в Киев, дипломаты будут работать в штатном режиме.

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Об этом НВ сообщил посол Узбекистана в Украине Алишер Курманов.

«Только что вернулись из Львова. На своих дипавтомашинах. Посол Алишер Курманов и все дипломаты, в том числе технический персонал. Будут работать в штатном режиме», — отметил он.

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По словам Курманова, перед дипломатами сейчас стоят несколько задач.

«Текущая задача — активная политическая и торгово-экономическая дипломатия. А также координация по эвакуации оставшихся граждан из опасных участков», — добавил он.

Посол уточнил, что с начала полномасштабного вторжения России из Украины эвакуировали почти всех граждан Узбекистана. Ташкент также отправил Киеву партию гуманитарной помощи.

На фоне снижения эскалации вокруг Киева ряд стран начали возвращать своих дипломатов в столицу после того, как они были эвакуированы в другие города Украины перед началом полномасштабного вторжения РФ. Так, 6 апреля в Киев вернулись турецкие дипломаты. Бельгия также собирается вернуть работу своего посольства.

С 18 апреля в Киеве возобновило работу посольство Италии. В ближайшее время это сделают дипломаты из Испании.

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