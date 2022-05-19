Посольство Швейцарии возвращается в Киев

19 мая, 13:02
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Посольство Швейцарии возобновляет работу в Киеве (Фото:Embassy of Switzerland in Ukraine/Facebook)

Посольство Швейцарии возобновляет работу в Киеве (Фото:Embassy of Switzerland in Ukraine/Facebook)

Посольство Швейцарии в Украине возобновляет работу в Киеве.

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Как сообщили в МИД Швейцарии, на первом этапе посол Клод Вильд вернется с командой из четырех сотрудников.

«Физическое присутствие посла Швейцарии и его команды облегчит контакт с украинскими властями, что также важно в связи с Конференцией по восстановлению Украины (URC2022), которая пройдет в Лугано 4 и 5 июля», — отметили там.

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В посольстве Швейцарии также продолжит работу местный украинский персонал.

В ближайшие недели сотрудники посольства также будут заниматься такими ключевыми вопросами, как координация проектов реконструкции и развития и гуманитарной помощи, оказание услуг и освещение ситуации в Украине в СМИ.

https://www.facebook.com/SwissEmbassyKyiv/posts/383605233794799

На фоне снижения эскалации вокруг Киева ряд стран начали возвращать своих дипломатов в столицу после того, как они были эвакуированы в другие города Украины перед началом полномасштабного вторжения РФ. Так, 6 апреля в Киев вернулись турецкие дипломаты. Бельгия также собирается вернуть работу своего посольства.

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С 18 апреля в Киеве возобновило работу посольство Италии. 29 апреля возобновило работу посольство Азербайджана, в этот же день в Киев вернулась посол Великобритании Мелинда Симмонс.

С 4 мая в украинской столице заработало посольство Швеции.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Киев Швейцария Война России против Украины

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