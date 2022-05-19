Посол Финляндии вернулась в Киев впервые с начала полномасштабного вторжения РФ 19 мая, 11:12 Цей матеріал також доступний українською Посол Финляндии в Украине Пяйви Лайне снова находится в Киеве (Фото:Embassy of Finland in Kyiv/Facebook)

Посол Финляндии в Украине Пяйви Лайне вернулась на свой пост в Киев впервые с начала полномасштабного вторжения России.

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Как сообщили в Министерстве иностранных дел Финляндии, все сотрудники посольство покинули Украины в начале войны, но сейчас ситуация с безопасностью в Киеве улучшилась.

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Там отметили, что дипломатическое ведомство будет работать в ограниченном режиме.

Служба поддержки граждан и прием заявлений на получение виз и вида на жительство закрыты до дальнейшего уведомления. В экстренных случаях граждане Финляндии, находящиеся в Украине, могут обращаться в круглосуточный сервисный центр МИД.

Финляндия по-прежнему рекомендует воздержаться от любых поездок в Украину и призывает людей, находящихся в Украине, немедленно покинуть страну.

На фоне снижения эскалации вокруг Киева ряд стран начали возвращать своих дипломатов в столицу после того, как они были эвакуированы в другие города Украины перед началом полномасштабного вторжения РФ. Так, 6 апреля в Киев вернулись турецкие дипломаты. Бельгия также собирается вернуть работу своего посольства.

С 18 апреля в Киеве возобновило работу посольство Италии. 29 апреля возобновило работу посольство Азербайджана, в этот же день в Киев вернулась посол Великобритании Мелинда Симмонс.

С 4 мая в украинской столице заработало посольство Швеции.

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