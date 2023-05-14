Бутусов подверг критике обмен Медведчука и заявил об отсутствии борьбы с российской агентурой в Украине 14 мая, 10:24 После обмена Виктора Медведчука ни одного сообщения о развитии дела против него не было, заявил Юрий Бутусов (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в интервью Radio NV раскритиковал обмен кума российского диктатора Виктора Медведчука до вынесения ему приговора и заявил об отсутствии борьбы с российской агентурой в Украине.

В эфире Radio NV Бутусов отметил, что был громкий арест Медведчука и «показывали, что якобы идет следствие», однако сейчас неизвестно, что произошло с уголовными делами в отношении кума Путина.

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Журналист напомнил, что почти все депутаты от запрещенной пророссийской политической партии Медведчука Оппозиционная платформа — За жизнь, являющихся его ближайшими сотрудниками, остаются при власти.

«Нестор Шуфрич — правая рука Медведчука, который много лет с ним работал, в его интересах выполнял все его задачи. Юрий Бойко, который летал в Москву перед выборами, получал официальную поддержку для ОПЗЖ от России. Все эти люди до сих пор являются депутатами Верховной Рады, получают зарплату от налогоплательщиков. Никакая ответственность не предусмотрена, мандатов не лишают. Уголовных процессов по поводу того, кто способствовал деятельности Медведчука все эти годы — нет. То есть сделали политическое дело, как будто никто и не виноват. Поменяли его и все хорошо», - подчеркнул он.

Бутусов утверждает, что в Украине до сих пор никто не разоблачил сеть Медведчука, созданную им в интересах России.

«Посмотрите Google: вы ни одного сообщения о развитии дела Медведчука с момента его выдачи не увидите вообще в новостях. Все. Выдали, отработали и кончили. Теперь никакого дела нет. Поэтому у нас, к сожалению, кроме борьбы компроматов и записей видео, отсутствует действительно адекватная элементарная государственная деятельность по борьбе с российской агентурой и шпионажем. И вот это нас сильно ослабляет во время войны», — подытожил журналист.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Медведчук был задержан СБУ 12 апреля 2022 года, когда пытался уехать из Украины, переодевшись в военную форму, находясь при этом под домашним арестом.

В ночь на 22 сентября 2022 года стало известно, что Украина вернула из российского плена 215 защитников, из которых 188 обороняли Мариуполь, 108 — бойцы Азова. Пять командиров гарнизона Азовсталь обменяли на 55 российских военных, они остаются в Турции под гарантиями защиты. В обмен на остальных бойцов Украина отдала стране-агрессору Виктора Медведчука.

В январе 2023 года Медведчук написал статью, обвинив Запад и руководство Украины в «развязывании войны против России».

Он также призвал к созданию в Украине пророссийского политического движения за мир.

Журналисты программы Схемы Радио Свобода выяснили, кто присоединился к созданному в России проекту Медведчука под названием Другая Украина. Сейчас это виртуальный проект, спикеры которого используют социальные сети для распространения своих месседжей, подхватывающих и цитирующих подконтрольные Кремлю медиа. В текстах и видео на аккаунтах Другой Украины хвалят Путина и называют Украину «нацистским» «государством-террористом», предлагая ему капитулировать в войне и «дружить» с Россией.

Схемы насчитали 13 спикеров этой незарегистрированной организации, 12 из которых имеют гражданство Украины, а некоторые из них также и российский паспорт. Некоторые другоукраинцы фигурировали в уголовных производствах по обвинениям в сепаратизме и государственной измене, но не получили наказание. Некоторые из них находятся в розыске. Все другоукраинцы были политическими комментаторами на закрытых пророссийских каналах Медведчука 112 Украина, NewsOne и Zik, а также на российском телевидении. Многие из них при непонятных обстоятельствах выехали из Украины уже после начала полномасштабного вторжения России.

