«Всех считают дураками». Депутаты готовятся к выборам в октябре 2023 или марте 2024 года — политолог 18 апреля, 17:00 По словам политолога Николая Давыдюка, нардепы готовятся к выборам, несмотря на то, что война продолжается (Фото:Офис президента)

Политолог Николай Давыдюк заявил в эфире Radio NV, что украинские депутаты уже готовятся к выборам, которые якобы должны пройти либо в октябре 2023, либо в марте 2024 года.

В эфире Radio NV Давыдюк сообщил , что в Верховную Раду «вернулась политика» и депутаты «начали заигрывать с политическими месседжами».

«Депутаты сначала играли дурака, всех считали дураками, потому что сами готовились к выборам, а никому не говорили. Сейчас они еще не на камеру, но уже так легко и открыто говорят, что, да, выборы будут и год этот будет избирательным. Опять же, цикл года с марта по март или цикл года до конца 2023, еще не уточняют, но они уже признают. Именно поэтому они возвращаются к таким грязным избирательным технологиям. Победы еще нет, контрнаступление еще не состоялось, а они уже занимаются, что называется, дерибаном политических баллов», — сказал политолог.

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Он отметил, что из разговоров с политиками «не только из парламента, но и выше» может сказать, что они ориентируются «на выборы октябрь 2023 или март 2024 года».

«Это реальная информация, когда они реально планируют проводить выборы. Вопрос в том, это будут только парламентские или…», - сказал Давидюк.

На уточняющий вопрос, действительно ли политики рассчитывают на выборы во время войны, политолог ответил:

«Возможно, мы к тому времени победим, возможно, они знают больше, чем мы, возможно, они готовят какие-то заморозки, еще что-то. Опять же, я не могу отвечать сейчас за тех людей, которые принимают решения, но я точно могу сказать, что для них дата выборов известна. И вот у них есть два варианта: либо октябрь, либо март. Но депутаты готовятся. Депутаты начали расширять штаб, депутаты начали набирать пиарщиков, политтехнологов, депутаты начали расширять работу в социальных сетях. Этого всего не было».

По его словам, депутаты говорят, что выборов не будет, «потому что хотят кинуть всех».

«Пока вся страна занимается войной, они тихонько в тылу занимаются выборами. И когда ты говоришь вот выборы, говорят: зачем вы это поднимаете, политика не ко времени. А вот сами тихонько штабы готовят, законодательство готовят и много других процессов и вопросов. И это говорит о том, что хотят просто кинуть всех, пока все занимались войной, быстро себе сделать рейтинги. … Депутаты всех считают дураками, и политики, которые говорят, что сейчас мы выборами не занимаемся. Я вам даю гарантию 100%, что занимаются», — утверждает Данилюк.

7 февраля 2023 года Верховная Рада продлила действие военного положения в Украине и общую мобилизацию на 90 дней.

Военное положение в Украине было объявлено после начала полномасштабного вторжения России. Тогда же была объявлена всеобщая мобилизация.

Сроки их действия продлили уже в шестой раз.

В соответствии с законом о военном положении, проведение выборов, пока оно действует, невозможно.