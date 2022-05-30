«Получим гораздо более кровавую войну». Подоляк объяснил, почему Киев не согласится на компромиссы и уступки России 30 мая, 22:45 Цей матеріал також доступний українською Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (Фото:REUTERS/Kemal Aslan)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что компромиссы и уступки России — это отложенная на год война, которая может быть еще более кровавой.

Война России против Украины — главные события 30 мая

«Мы не можем пойти на „Минск-3“ — это очевидно. Потому что это билет на отложенную войну. Мы не можем говорить о прекращении огня до вывода российских войск с территории Украины. Это же понятно, что они будут окапываться, создавать свои фортификационные линии, и нам будет очень тяжело выбить их с территории Украины», — сказал он в интервью LB.ua, которое публикует Офис президента.

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Подоляк добавил, что Киев не может согласиться на любой ультиматум России.

«Что это значит для нас? Гораздо больше жертв и гораздо больше рисков для существования Украины. Потому что Россия, если не проиграет, начнет накапливать оружие, готовить резервы, проведет работу над ошибками, уберет генералов, которые сегодня очень „эффективно“ работают, возьмет молодых подполковников и полковников, понимающих, как воевать, и мы получим гораздо более кровавую войну через год. У нас нет шансов идти на компромиссы и уступки», — убежден советник.

После начала полномасштабного вторжения России украинские власти неоднократно отмечали, что не пойдут на территориальные уступки оккупантам ради мира. В интервью 21 мая Зеленский заявил, что победу в войне с РФ Украина одержит на поле боя, но завершение войны будет дипломатическим.

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