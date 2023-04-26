«Заголовок очень хороший». Разговоры о контрнаступлении в прямом эфире за 24 часа — классический элемент информационной эры — Подоляк 26 апреля, 15:41 Украинские военные ведут огонь из гаубицы Д-30 неподалеку от Бахмута, 23 апреля (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал завышенные ожидания от украинского контрнаступления в информационном пространстве.

«Контрнаступление — это большое количество мер, которые так или иначе будут использоваться Вооруженными силами Украины для того, чтобы, во-первых, уничтожить логистическое обеспечение российской армии; во-вторых, протестировать на каком направлении наиболее возможно продвигаться вперед. Достаточно многие те или иные различные действия будут растянуты во времени. Это очевидные вещи с точки зрения стратегии, тактики войны», - отметил Подоляк в эфире Radio NV.

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Советник главы ОП назвал заголовки о том, что судьба Украины и Европы определится через две недели «классическими элементами информационной эры».

«Когда хочется сказать, что мы в прямом эфире увидим одну операцию, которая будет 24 часа идти и уже будет решена судьба Европы. Хорошо же звучит, заголовок очень хороший. При этом люди, которые об этом говорят, даже не задумываются о том, что война такой интенсивности не может разрешиться через 24-48 часов или одним контрнаступлением», — объяснил он.

Подоляк связал повышенный интерес к украинскому контрнаступлению с тем, что наступление России фактически остановлено.

«Нет смысла говорить о контрнаступлении с точки зрения войны. Говорить о контрнаступлении с точки зрения политических последствий того или иного действия на этом этапе войны, безусловно, надо. Третья составляющая. Я думаю, что превентивно никто не скажет когда, где и как это контрнаступление будет происходить. Будет ли это одна какая-то операция, или это будут десятки разных операций, тоже никто не будет комментировать», — сказал также советник главы Офиса президента.

Издание New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщило, что Украина готовится начать контрнаступление против российских войск уже в мае.

Журналисты заявили, что, хотя Украина не делится с американскими официальными лицами деталями своего оперативного плана, операция, скорее всего, будет проходить на юге страны. Среди прочего, вдоль береговой линии Украины на Азовском море.

Тем временем Politico пишет, что администрация Байдена опасается последствий «неудачного контрнаступления» и ожидает, что Украина сменит цели на менее амбициозные.

24 апреля президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что ВСУ готовятся к контрнаступлению.

Ранее замминистра обороны Анна Маляр заявила, что украинские защитники и защитницы уже проводят контрнаступательные действия на востоке страны.

Министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что украинское контрнаступление должно начаться в апреле-мае этого года на нескольких направлениях.