«После Бучи и Мариуполя?» Подоляк не считает, что можно закончить войну, «сохранив лицо» России
Михаил Подоляк (Фото:www.president.gov.ua)
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что после Бучи и Мариуполя невозможно закончить войну, «сохранив лицо» России.
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«Некоторые западные политики хотят завершения войны с возможностью для России сохранить лицо, отдав ей часть территорий. Сохранить лицо после Бучи и Мариуполя?» — написал он в Twitter.
Подоляк подчеркнул, что у этих политиков «удивительная логика».
«Если эти политики хотят отдать России часть своих территорий, это дело их избирателей», — добавил он.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его французский коллега Эммануэль Макрон предлагал ему пойти на уступки по суверенитету Украины, чтобы сохранить лицо российскому диктатору Владимиру Путину.
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