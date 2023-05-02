Мосийчук объяснил, почему нельзя просто отправить тыловых военкомов на фронт 2 мая, 17:05 Украинские военные в Донецкой области недалеко от линии фронта (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Бывший нардеп Игорь Мосийчук в интервью Radio NV объяснил, почему тыловых военкомов нельзя просто отправить на фронт, как это недавно «серьезно рекомендовал» сделать главнокомандующему Вооруженными силами Украины Валерию Залужному президент Владимир Зеленский.



"Если президент хочет решить комплексно этот вопрос, то его необходимо вынести либо на Ставку Верховного главнокомандующего, либо на заседание СНБО с соответствующими решениями", - заявил Мосийчук в эфире Radio NV.

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Бывший нардеп объяснил, что это нужно, чтобы определить, в каком статусе отправлять на фронт тыловых военкомов.

«Поскольку в каком статусе Борисов (главный одесский военком Евгений Борисов, которого Мосийчук обвинил в коррупции и приобретении во время военного положения элитной недвижимости в Испании - ред.), который ни дня не служил в боевой части, поедет на фронт? Как полковник командовать нашими военными? Так от этого мы понесем потери. Это вещи, которые делать нельзя — неподготовленному человеку с таким званием доверять командовать людьми. Как рядовой? Тогда он должен быть разжалован. То есть есть комплекс проблем», — сказал он.

Мосийчук подчеркнул, что нужно не только наказать Борисова, но и изменить коррупционную систему в ТЦК (территориальные центры комплектования – бывшие военкоматы).

«Президент должен дать как раз рекомендацию, поручение генеральному прокурору, директору НАБУ, директору ГБР, директору БЭБ, руководителю финмониторинга — всей этой структуры — главе СБУ, что сделать? Провести мониторинг. Его можно сделать за одну неделю. Первое — военкомы: сколько выезжавших за границу, куда и на какое время. Это раз. Второе - какое движимое и недвижимое имущество у военкомов и их семей появилось с 24 февраля по сегодняшний день в Украине и за пределами Украины. Третье – кто за пределами Украины и в Украине из военкомов и членов их семей открывал счета и как они наполнялись?» – описал первый шаг к изменению коррупционной системы экс-нардеп.

Он также отметил необходимость расследовать видео, которые, по его словам, «носят постановочный характер», «где военкомы младшего звена избивают людей, засовывают в машины, в скорую помощь».

По словам Мосийчука, он подозревает, что за появление таких видео могли заплатить россияне.

25 апреля бывший нардеп Игорь Мосийчук заявил, что мать военного комиссара Одесской области Евгения Борисова Надежда Борисова во время действия военного положения приобрела элитную жилую недвижимость - дом 2017 года постройки площадью 857 кв м на земельном участке 1530 кв м в испанской Марбелье. Цена дома после торгов была снижена с 4 млн 400 тысяч евро до 3 млн 960 тысяч евро.

«Юридическим сопровождением сделки с недвижимостью занимался известный агент по недвижимости, обслуживающий все операции российских клиентов в упомянутом регионе. Таким образом следует предположить, что военком может стать (если еще не стал!) объектом агентурной разработки спецслужб РФ, поскольку имеет доступ к огромному массиву секретной информации о комплектовании воинских частей ВСУ», — отметил Мосийчук.

Он рассказал, что Надежда Борисова является основателем и бенефициаром ООО Юг, чистая прибыль которого в довоенное время составляла чуть более 800 тысяч грн в год на троих учредителей.

«Итак, чтобы накопить на приобретение указанной элитной недвижимости за рубежом, ей нужно было работать 33 года!» — подчеркнул бывший нардеп.

26 апреля Мосийчук добавил, что жена Евгения Борисова Александра Борисова также во время действия военного положения приобрела офис в Марбелье. В видео от 25 апреля бывший нардеп сообщил, что стоимость этого офиса - до 2 млн евро.

Также 25 апреля Мосийчук заявил, что Борисов осенью 2022 года ввез из-за границы в качестве гуманитарного груза автомобиль премиум-класса - Mercedes Benz G63 AMG 2022 года выпуска. Им, по словам экснардепа, пользуется жена военкома, живущая в Марбелье в съемной квартире, и он сам — когда приезжает к ней. Мосийчук рассказал, что в Марбелье Борисов находился с 22 декабря 2022 года по 18 января 2023 года.

После этого Оперативное командование Юг сообщило об отстранении одного из начальников территориального центра комплектования. Вероятно речь идет об одесском военкоме Евгении Борисове.

Также министр обороны Алексей Резников во время пресс-конференции заявил, что Зеленский поручил Залужному отправлять военкомов на фронт, а на их место назначить бойцов после ранений.