Нардеп Костенко рассказал, почему коррупция в военкоматах «не так была заметна» почти полтора года войны 28 июля, 12:13 Нардеп Роман Костенко считает, что с начала полномасштабного вторжения РФ многие сотрудники военкоматов могли нажить незадекларированные доходы (Фото:Роман Костенко via Facebook)

Народный депутат и секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в интервью Radio NV рассказал, почему коррупцию в украинских военкоматах «не замечали» в течение почти полутора лет войны.

«Если мы поставим вопрос, есть ли коррупция в военкоматах, я думаю, мы можем откровенно говорить, что она есть. Это не значит, что она есть во всех военкоматах. … Очень плохо, что только сейчас — после того, как с этим одесским военкоматом это поднялось, — начали об этом говорить. Эта история старая. И она началась с самого начала боевых действий, но не так была заметна, когда первые волны [военнообязанных] шли самостоятельно и не было проблем с мобилизацией», — сказал Костенко в эфире Radio NV.

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Нардеп добавил, что сейчас, когда каждый месяц необходимо определенное количество военнослужащих, чтобы заменить раненых и убитых, и создать новые бригады для усиления Вооруженных сил Украины, «есть категория, которая уже начинает не с таким желанием идти в армию».

«Некоторые люди массово пытаются избежать призыва и недобропорядочные военкомы этим пользуются. Или не военкомы — сотрудники военкоматов. … НАПК говорит, что будут проверять других. Надо проверять образ жизни, какие у них доходы, какое имущество, кто как зарабатывает. Предполагаю, сейчас будет много сотрудников военкоматов, которые именно за время полномасштабного вторжения могли нажить какое-то незадекларированное состояние или начать жить по-другому», — сказал он.

26 июля президент Украины Владимир Зеленский говорил, что предварительные результаты проверки военкоматов «неутешительные». 27 июля президент заявил, что всеобъемлющая проверка территориальных центров комплектования (ТЦК — бывшие военкоматы) подходит к концу и на особом контроле 11 областей.

Глава НАПК Александр Новиков в интервью Radio NV говорил, что наибольшей полнотой информации обладает президент как верховный главнокомандующий и именно он утвердил указом решение СНБО о сплошном мониторинге образа жизни 1795 руководителей военкоматов.

25 июля заместитель главы НАПК Артем Сытник сообщил, что это ведомство начало проверку образа жизни 102 руководителей и заместителей территориальных центров комплектования.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сейчас продолжаются проверки начальников территориальных центров комплектования всех уровней после того, как ГБР объявило подозрение скандальному экс-военному Одесской области Евгению Борисову.

У родственников Борисова нашли люксовые авто, виллу на побережье и недвижимость в виде офиса в Испании, а правоохранители подозревают его в незаконном обогащении на сумму 188 миллионов гривен, а также в нарушении несения военной службы во время своей деятельности.

25 июля суд отправил под стражу Борисова на два месяца с возможностью внести залог в размере 150 миллионов гривен.