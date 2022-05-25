«Не торгуем территориями». Подоляк ответил «пророссийским лоббистам» в Европе и назвал красные линии для Украины

25 мая, 18:41
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Михаил Подоляк (Фото:president.gov.ua)

Михаил Подоляк (Фото:president.gov.ua)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что Украина не торгует своими гражданами, территориями или суверенитетом и о замораживании конфликта не может идти речи.

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В своем Telegram-канале Подоляк написал, что сейчас «начинают понемногу поднимать голову» пророссийские лоббисты в Европе, а в информационном пространстве появляются предложения о замороженном конфликте и сдаче части территории агрессору ради мира.

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«Чего только не предложишь, чтобы защитить свою комфортную ленту в соцсетях от плохих новостей и возобновить бизнес с Россией. „Мы же хотим вернуть старый, довоенный образ жизни. Соглашайтесь на какие-то компромиссы“ — в некоторых западных глазах можно прочесть буквально следующее», — отметил советник главы ОП.

Он повторил, что Украина не будет принимать участия в таком обсуждении, а торговля гражданами, территориями или суверенитетом — «четкая красная линия», которую наша страна не перейдет. Подоляк напомнил, что украинское общество заплатило страшную цену, поэтому не позволит ни одной стране или правительству сделать шаг в этом направлении, а любой подобный намек со стороны партнеров «получит принципиальную реакцию».

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Также советник главы ОП сказал, что Украина сделала выводы из Минских договоренностей и не согласится на Минск-3:

«Не может быть и речи о замораживании конфликта. Во-первых, любое замораживание — это война, отложенная во времени. Более масштабная, более кровавая и более подготовленная со стороны агрессора, который выполнит работу над ошибками, уволит и арестует генералов, а на их место поставит боевиков с опытом сегодняшней войны».

Подоляк добавил, что «любая война заканчивается за столом переговоров», но переговорный процесс станет возможным только когда стороны будут готовы договариваться, для чего Россия должна начать трезво оценивать ситуацию. По его словам, сейчас самый короткий путь к завершению войны — оружие, санкции и финансовая помощь Украине.

Ранее президент Владимир Зеленский говорил, что его французский коллега Эммануэль Макрон предлагал пойти на уступки по суверенитету Украины, чтобы «сохранить лицо» российскому диктатору Владимиру Путину.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что подобные заявления звучали и от других европейских политиков.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Переговоры с Россией Замороженный конфликт Офис президента Украины Михаил Подоляк Война России против Украины

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