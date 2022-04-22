В Офисе президента ответили на заявления России о целях «второй фазы» войны против Украины 22 апреля, 21:06 Цей матеріал також доступний українською Михаил Подоляк (Фото:Офис президента)

Война России против Украины — главные события 22 апреля

В Telegram-канале Подоляк сообщил, что украинское руководство внимательно следит за «очередными проблесками российской военной пропаганды, которая тоже идет за известным кораблем».



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«Неожиданно некто замкомандующего войсками ЦВО РФ Миннекаев публично заявил о том, что его страна всегда всем врала и что она на самом деле изначально хотела тупо украсть часть территории Украины. С выходом к Приднестровью, где, по мнению этого тонкого знатока и ценителя русской культуры, тоже „притесняют русскоязычное население“. Захватить территорию, уничтожив при этом как можно больше украинцев. И разрушив как можно больше наших городов», — заявил советник главы ОП.

Он заверил, что Украина прекрасно знает обо всех подобных сценариях, а ВСУ «внятно выскажутся по этому поводу». Подоляк также подчеркнул: Миннекаев публично подтвердил планы российских оккупантов совершать военные преступления и массовые убийства мирных жителей.

«„Освободители Приднестровья“, учитесь правильно произносить слово Украина. Оно со многих, у кого пока еще российский паспорт, сильно и больно собьет все кровавую спесь», — предупредил Подоляк.

22 апреля в России назвали цель «второго этапа» войны против Украины: замкомандующего войсками центрального военного округа заявил, что страна-агрессор хочет полностью оккупировать Донбасс и юг Украины, а также обеспечить сухопутный коридор в Крым.

Заявления кремлевского режима о причинах и целях полномасштабной войны России против Украины постоянно меняются.

Например, 11 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что война якобы призвана положить конец «безоглядному курсу на полное доминирование США в мире». 15 апреля пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что основная задача войны России против Украины — якобы «разгром националистических батальонов».

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