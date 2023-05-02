Одесса была хабом по получению белых билетов — Мосийчук 2 мая, 15:45 По словам Игоря Мосийчука, в Одессе массово выдавали белые билеты за сумму от $5 до $10 тысяч (Фото:Одеський обласний ТЦК та СП via Facebook)

Бывший нардеп Игорь Мосийчук в интервью Radio NV заявил, что Одесса была хабом получения белых билетов, в том числе детьми влиятельных украинских чиновников.

В эфире Radio NV Мосийчук подчеркнул, что необходимо ломать коррупционную систему, которая появилась в бывших военкоматах, которые сейчас называются ТЦК (полностью - ТЦК и СП - территориальный центр комплектования и социальной поддержки).

Видео дня

«Появившаяся в бывших военкоматах система сейчас они ТЦК называются, очень проста: белый билет, право на выезд за границу и т.п., его стоимость достигает от 5 до 10 тысяч долларов в зависимости от того, какая цель откупиться; просто цель откупиться, сидеть в стране, уехать опять же, состояние человека имеет значение и тому подобное», — рассказал экс-нардеп.

По его словам, если «взять по минимальному пять тысяч долларов», то двух тысяч мужчин в Одессе, купивших себе белые билеты, хватит для приобретения той недвижимости, которую главный одесский военком Евгений Борисов купил в Марбелье на имя своей матери, а также на обслуживание этой недвижимости - это будет $10 млн.

«Мы понимаем и знаем, что гораздо большее количество людей получило в Одессе белые билеты. К сожалению, Одесса была хабом по получению белых билетов. У меня есть информация о получении известными людьми из Николаева и Киева белых билетов. Более того, мы предполагаем, будем так говорить, потому что у нас нет объединенной всей информации, мы предполагаем, что белые билеты были получены детьми украинской элиты. То есть госслужащих, которые сейчас занимают государственные должности, которые являются народными депутатами, министрами, работают в Офисе президента, в областных военных администрациях, в управлениях и т.д. Возможно, даже дети некоторых военных», — заявил Мосийчук.

Экс-нардеп констатировал, что им всем невыгодно снимать Борисова с должности из-за скандала и сажать его в тюрьму.

«В этой связи мы инициируем, я думаю, буквально с понедельника петицию на имя президента и президента как верховного главнокомандующего, и на главнокомандующего Валерия Залужного, чтобы состоялось, будем говорить, обнародование списков тех, кто с 24 февраля по сегодняшний день, не опираясь на боевые ранения, то есть не на фронте получив ранения, получили белые билеты. Чтобы общество знало, что этот министр купил или этот народный народ купил и так далее», — рассказал он.

25 апреля бывший нардеп Игорь Мосийчук заявил, что мать военного комиссара Одесской области Евгения Борисова Надежда Борисова во время действия военного положения приобрела элитную жилую недвижимость - дом 2017 года постройки площадью 857 кв м на земельном участке 1530 кв м в испанской Марбелье. Цена дома после торгов была снижена с 4 млн 400 тысяч евро до 3 млн 960 тысяч евро.

«Юридическим сопровождением сделки с недвижимостью занимался известный агент по недвижимости, обслуживающий все операции российских клиентов в упомянутом регионе. Таким образом следует предположить, что военком может стать (если еще не стал!) объектом агентурной разработки спецслужб РФ, поскольку имеет доступ к огромному массиву секретной информации о комплектовании воинских частей ВСУ», — отметил Мосийчук.

Он рассказал, что Надежда Борисова является основателем и бенефициаром ООО Юг, чистая прибыль которого в довоенное время составляла чуть более 800 тысяч грн в год на троих учредителей.

«Таким образом, чтобы накопить на приобретение указанной элитной недвижимости за рубежом, ей нужно было работать 33 года!» — подчеркнул бывший нардеп.

26 апреля Мосийчук добавил, что жена Евгения Борисова Александра Борисова также во время действия военного положения приобрела офис в Марбелье. В видео от 25 апреля бывший нардеп сообщил, что стоимость этого офиса - до 2 млн евро.

Также 25 апреля Мосийчук заявил, что Борисов осенью 2022 года завез из-за границы в качестве гуманитарного груза автомобиль премиум-класса - Mercedes Benz G63 AMG 2022 года выпуска. Им, по словам экснардепа, пользуется жена военкома, живущая в Марбелье в съемной квартире, и он сам — когда приезжает к ней. Мосийчук рассказал, что в Марбелье Борисов находился с 22 декабря 2022 года по 18 января 2023 года.

После этого Оперативное командование Юг сообщило об отстранении одного из начальников территориального центра комплектования. Вероятно речь идет об одесском военкоме Евгении Борисове.