Война России против Украины убила 79 детей — Зеленский в обращении к итальянцам 12 марта, 19:34 Цей матеріал також доступний українською Жители Флоренции, Италия, смотрят обращение президента Владимира Зеленского (Фото:REUTERS/Chiara Negrello)

Президент Владимир Зеленский по видеосвязи обратился к итальянцам, которые вышли поддержать Украину на фоне полномасштабной войны, развязанной Россией против нашей страны.

Глава государства заявил, что с начала вторжения по вине российских оккупантов погибли 79 украинских детей:



"…Вы можете быть уверены, что вас и ваших близких ждет еще долгое будущее, и мы за вас счастливы. А для нас то, что у нас есть, может быть в последний раз… Как у 79 украинских детей, 79 украинских семей, разрушенных позорной войной, вторжением России в Украину. 79 семей потеряли самое ценное, но все еще вынуждены бороться, собраться, выжить и воевать за будущее, которое для них уже закончилось в фотографиях 79 убитых войной детей".

Зеленский подчеркнул, что российские войска пытаются уничтожить украинские города, держат в осаде Мариуполь и постоянно его обстреливают, уничтожают роддомы, детские больницы, школы, детские сады, университеты, жилые кварталы, российская авиация бомбит церкви и площади. Он призвал жителей европейских стран давить и требовать таких санкций против России, «чтобы каждый российский солдат знал цену каждого выстрела в мирных людей», а у российского государства не было денег уничтожать жизни. Также Зеленский попросил призывать политиков закрыть небо над Украиной, чтобы остановить российские авиаудары.



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