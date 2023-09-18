«Голосовать можно через Дію». Почему Украине нужны выборы во время войны и когда власть планирует их провести — политтехнолог 18 сентября, 14:19 NV Премиум Сергей Гайдай считает, что проведение выборов как можно быстрее выгодно Владимиру Зеленскому (Фото:Ritzau Scanpix/Ida Marie Odgaard через REUTERS)

Политтехнолог Сергей Гайдай в интервью Radio NV объяснил, почему Украине нужны выборы во время полномасштабной войны с Россией и когда власть планирует их провести.

«Кто бы там что ни думал, и как бы ни убеждали украинцев, что выборы во время войны — это угроза, нам выборы нужны. Когда у нас власти не проходят экзамены легитимности, когда они не зависят от того, как мы голосуем, они чем дальше, тем [больше] становятся узурпаторами власти. И в целом там больше коррупции и больше возможностей не обращать [внимания] на запросы и давление гражданского общества», — сказал Гайдай в эфире Radio NV.

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Также политтехнолог отметил, что выборы необходимы Украине. потому что их требует Запад.