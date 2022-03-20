«Компромиссы, к которым мы не готовы». Зеленский исключил уступки перед Россией относительно территориальной целостности Украины 20 марта, 17:33 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:Presidential Press Service/via REUTERS)

Президент Владимир Зеленский заявил, что есть компромиссы на которые он не готов идти. Они касаются территориальной целостности Украины.

Об этом глава государства заявил в интервью CNN.

На вопрос ведущего о требованиях российского диктатора Владимира Путина, в частности о признании легитимности оккупации Россией Крыма и признании самопровозглашенных «Л/ДНР», Зеленский ответил:

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«Есть компромиссы, к которым мы не можем быть готовы как независимое государство. Любые компромиссы связаны с нашей территориальной целостностью и нашим суверенитетом и украинским народом. Они не приветствовали российских солдат букетами цветов, они встречали их мужественно, они встречали их с оружием в руках», — сказал он.

По словам Зеленского, нельзя заставить президента другой страны признать что-либо с помощью силы и так же завоевать расположение граждан другой страны.

18 марта советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что позиции Украины на переговорах с Россией неизменны: прекращение огня, вывод российских войск и жесткие гарантии безопасности с конкретными формулами. По его словам, они могут длиться несколько недель, а позиция Москвы стала более «адекватной».

Подоляк подчеркнул: существуют уступки, на которые Украина точно не готова идти, в частности отдать свои территории.

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