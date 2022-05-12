Несколько стран согласились взять шефство над Киевской, Житомирской и Николаевской областями после войны — ОП

12 мая, 22:16
Цей матеріал також доступний українською
Жилой дом в Бородянке Киевской области, уничтоженный российским авиаударом, 2 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Жилой дом в Бородянке Киевской области, уничтоженный российским авиаударом, 2 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Заместитель главы Офиса президента Андрей Сибига рассказал, какие страны согласились взять шефство над восстановлением территорий Украины после полномасштабной войны, развязанной Россией.

Война России против Украины — главные события 12 мая

Во время брифинга, который опубликовала пресс-служба ОП, Сибига сказал, что некоторые международные партнеры Украины уже согласились с инициативой президента Владимира Зеленского о шефстве европейских и других ведущих стран мира над конкретными украинскими городами и регионами.

Видео дня
Читайте также:
Восстановление из пепла. Чем план Маршалла помог послевоенной Западной Европе и почему Украина добивается его «реинкарнации»
Читайте также:
Вадим Петроченко
Вадим Петроченко
Три этапа. Как будем отстраивать Украину

«Британия выразила согласие поддержать Киев и Киевскую область, Дания — Николаев и Николаевскую область. Балтийские страны готовы поддерживать Житомирскую область. Мы работаем с партнерами [над тем], чтобы это был большой план восстановления новой истории новой Украины», — заявил он.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/3215714845383193
Редактор: Нина Григорская

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Киевская область Житомирская область Николаевская область Офис президента Украины Война России против Украины Восстановление Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X