Несколько стран согласились взять шефство над Киевской, Житомирской и Николаевской областями после войны — ОП 12 мая, 22:16 Цей матеріал також доступний українською Жилой дом в Бородянке Киевской области, уничтоженный российским авиаударом, 2 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Заместитель главы Офиса президента Андрей Сибига рассказал, какие страны согласились взять шефство над восстановлением территорий Украины после полномасштабной войны, развязанной Россией.

Война России против Украины — главные события 12 мая

Во время брифинга, который опубликовала пресс-служба ОП, Сибига сказал, что некоторые международные партнеры Украины уже согласились с инициативой президента Владимира Зеленского о шефстве европейских и других ведущих стран мира над конкретными украинскими городами и регионами.



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«Британия выразила согласие поддержать Киев и Киевскую область, Дания — Николаев и Николаевскую область. Балтийские страны готовы поддерживать Житомирскую область. Мы работаем с партнерами [над тем], чтобы это был большой план восстановления новой истории новой Украины», — заявил он.



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