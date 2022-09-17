Говорить об окончании войны рано — Зеленский

17 сентября, 01:54
Поделиться:
Президент Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Президент Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 16 сентября, заявил, что об окончании полномасштабной войны, развязанной Россией, пока говорить рано, несмотря на стремительное контрнаступление защитников Украины.

«Пока рано говорить об окончании этой войны», — сказал глава государства в интервью Reuters, отвергнув предположение, что война приближается к завершающей фазе.

Читайте также:
Мэтью Сассекс
Мэтью Сассекс
Единственный оставшийся вариант Путина — эскалация? Где и на что решится Кремль

Зеленский подчеркнул, что исход войны зависит от быстрой поставке Украине оружия от иностранных партнеров. Он отметил, что Украина хотела бы получить больше помощи от Турции, Южной Кореи, Азии и арабских стран. Также Зеленский заявил, что у Германии существуют «определенные психологические барьеры» на поставки оружия, и подчеркнул, что Украине жизненно необходимо вооружение для защиты от российского фашизма.

Видео дня

Как пишет Reuters, Зеленский убежден, что поставки западного оружия в Украину сократились бы, если бы ВСУ не начали контрнаступление, и что успехи защитников Украины произведут впечатление на другие страны.

Читайте также:
Операция переносилась на несколько дней. Как началась деоккупация Харьковской области — рассказ с первой линии фронта

«Я думаю, что это очень важный шаг, который повлиял или будет влиять на решения некоторых других стран», — добавил он.

ВСУ продолжают освобождать от российских оккупантов населенные пункты на востоке и юге Украины. 14 сентября в Минобороны сообщили, что с 6 сентября (за неделю) защитники Украины освободили 388 населенных пунктов и около 8,5 тысяч кв. км территории только в Харьковской области.

Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко во время брифинга 16 сентября сказал, что в Харьковской области освобожден уже 421 населенный пункт.

https://www.youtube.com/embed/I6zovq3226k
Редактор: Нина Григорская

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Военная помощь Поставки оружия Агрессия РФ Владимир Зеленский Поддержка Украины Контрнаступление Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X