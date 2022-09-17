Говорить об окончании войны рано — Зеленский 17 сентября, 01:54 Президент Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 16 сентября, заявил, что об окончании полномасштабной войны, развязанной Россией, пока говорить рано, несмотря на стремительное контрнаступление защитников Украины.

«Пока рано говорить об окончании этой войны», — сказал глава государства в интервью Reuters, отвергнув предположение, что война приближается к завершающей фазе.



Зеленский подчеркнул, что исход войны зависит от быстрой поставке Украине оружия от иностранных партнеров. Он отметил, что Украина хотела бы получить больше помощи от Турции, Южной Кореи, Азии и арабских стран. Также Зеленский заявил, что у Германии существуют «определенные психологические барьеры» на поставки оружия, и подчеркнул, что Украине жизненно необходимо вооружение для защиты от российского фашизма.

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Как пишет Reuters, Зеленский убежден, что поставки западного оружия в Украину сократились бы, если бы ВСУ не начали контрнаступление, и что успехи защитников Украины произведут впечатление на другие страны.

«Я думаю, что это очень важный шаг, который повлиял или будет влиять на решения некоторых других стран», — добавил он.

ВСУ продолжают освобождать от российских оккупантов населенные пункты на востоке и юге Украины. 14 сентября в Минобороны сообщили, что с 6 сентября (за неделю) защитники Украины освободили 388 населенных пунктов и около 8,5 тысяч кв. км территории только в Харьковской области.



Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко во время брифинга 16 сентября сказал, что в Харьковской области освобожден уже 421 населенный пункт.



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