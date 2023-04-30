«Роман Васильевич, вы же сапер в прошлом?». Нардеп Костенко рассказал, как взорвал два моста в Николаевской области по просьбе Кима 30 апреля, 09:07 Роман Костенко уничтожил два моста в Николаевской области, чтобы остановить рашистов, которые перебрасывали через них танки (Фото:Роман Костенко via Facebook)

Секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки нардеп Роман Костенко в эфире Radio NV рассказал, как взорвал в Николаевской области два моста по просьбе главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

«Я сам возле Николаева взорвал два моста. Непосредственно меня об этом попросил тогда [глава Николаевской ВГА] Виталий Ким, который тоже не был командиром. … Мы видели, что идут танки. Он меня набирает, говорит: „Роман Васильевич, вы же сапер в прошлом?“ Я говорю: „Да“. Говорит: „Нужно влупить два моста“. Я говорю: „Хорошо, сейчас я сапер, а вообще народный депутат“», — рассказал Костенко в эфире Radio NV.

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По словам нардепа, он уничтожил эти мосты, потому что рашисты перебрасывали через них танки.

«Есть фото у меня, видео. С Виталием Кимом, с Дмитрием Марченко (генерал-майор ВСУ, руководивший обороной Николаева с 25 февраля по 6 апреля 2022 года) мы тогда приняли такое решение. Не знаю, чем это в перспективе кончится. Я это делал для того, чтобы танки не зашли в город, потому что больше никто не мог в тот момент это сделать», — добавил Костенко.

В августе 2022 года заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что правоохранители начали расследовать действия украинского военного высокопоставленного чиновника, который озвучил в интервью информацию, раскрывающую стратегические планы ВСУ.

Издание Бабель со ссылкой на источники в правоохранительных органах писало, что речь шла об интервью руководившего обороной Николаева генерала Дмитрия Марченко, который в июле вернулся в область для улучшения сотрудничества гражданской администрации с военными и работы с партизанами.

Тогда Костенко утверждал, что это «наезд» Офиса президента на генерала, чтобы он не стал еще более популярным.