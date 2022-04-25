На трех нардепов готовились покушения — Стефанчук

25 апреля, 12:58
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Стефанчук не назвал фамилии нардепов, на которых готовили покушения (Фото:Руслан Стефанчук /Facebook)

Стефанчук не назвал фамилии нардепов, на которых готовили покушения (Фото:Руслан Стефанчук /Facebook)

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На трех народных депутатов готовили покушения, сообщил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

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«Информация о некоторых народных депутатах у меня есть. Не могу называть фамилию или детализировать. Но соответствующие службы говорят о том, что на некоторых народных депутатов готовились покушения ДРГ и тому подобное», — рассказал он в интервью УП.

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Стефанчук уточнил, что речь идет о трех народных депутатам.

«Мы некоторым из них по договоренности создаем немного большие условия по обеспечению охраны. Этим занимается аппарат Верховной Рады вместе с коллегами из соответствующих ведомств», — добавил спикер парламента.

Он уточил, относительно покушения на него лично информации не было.

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«Что касается персонально меня, такой информации нет. Но думаю, что в ставившуюся задачу — убрать руководство государства, комплексно входили все. Конечно, первой мишенью был президент. Дай Бог всем здоровье. Все остальные вопросы я не рассматриваю. Пусть все будет хорошо», — резюмировал Стефанчук.

После начала полномасштабного вторжения в Украину президент Владимир Зеленский заявил, что для российских захватчиков он — цель номер один. А его семья, по словам главы государства, цель номер два.

По состоянию на 9 марта, за время войны на Зеленского было совершено более десяти покушений, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Верховная Рада Покушение Руслан Стефанчук Война России против Украины

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