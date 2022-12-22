Команда Зеленского готовится представить мирный план в феврале — WSJ 22 декабря, 23:39 Украинская «формула мира» предусматривает деоккупацию украинских территорий и трибунал для виновных в российской агрессии (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Команда президента Украины Владимира Зеленского готовится представить мирный план в годовщину полномасштабного вторжения России 24 февраля или близко к этой дате, — об этом сообщает The Wall Street Journal в четверг, 22 декабря, со ссылкой на украинских и европейских дипломатов.

WSJ отмечает, что позиция Украины на любых возможных переговорах будет зависеть от ее позиции на поле боя, и Киев хочет «подготовиться к возможным мирным переговорам путем достижения военных побед».



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Европейские дипломаты говорят, что, по их мнению, российский диктатор Владимир Путин надеется начать новое наступление между февралем и апрелем и «не будет заинтересован в переговорах, пока не попытается и не посмотрит, что из этого получится».

Президент Владимир Зеленский говорил, что зимой Украина планирует инициировать саммит о реализации украинской формулы мира.



На саммите G20 Зеленский представил формулу мира из десяти пунктов, которая включает восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск, освобождение всех пленных, трибунал для виновных в агрессии и гарантии безопасности для Украины.



Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный ранее заявил, что в феврале РФ может пойти в новое наступление. По его словам, наступление может произойти не на Донбассе, а в направлении Киева со стороны Беларуси. Также он не исключает атаки на южном направлении.

По данным Американского института изучения войны, в ближайшие месяцы российские войска могут возобновить попытки наступательных операций на двух основных направлениях: на северо-востоке Украины вдоль границы Харьковской и Луганской областей или в Донецкой области.

4 октября Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о невозможности переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. В ОП заявили, что Киев пойдет на переговоры, когда в РФ сменится президент.

Президент говорил, что Украина сможет найти формат для диалога с Россией, если россияне отступят с оккупированных украинских территорий и признают, что «ужасно ошиблись».