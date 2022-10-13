Зеленский: Бахмутское направление — одно из самых жестких на фронте 13 октября, 23:26 Владимир Зеленский (Фото:Genya Savilov/Pool via REUTERS)

Президент Владимир Зеленский в четверг, 13 октября, рассказал о тяжелых боях на Бахмутском направлении.

Глава государства поблагодарил бойцов 5-го отдельного штурмового полка Сухопутных войск, 1-го отдельного батальона морской пехоты и батальона 4-й бригады Нацгвардии за героические действия при обороне на Бахмутском направлении.



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«Это направление до сих пор одно из самых жестких на фронте. Благодарю каждого и каждую, кто защищает там наши позиции и наносит ощутимые удары по оккупантам», — сказал президент.

Он добавил, что российские мобилизованные, которых страна-агрессор РФ тысячами отправляет на фронт без существенной подготовки в расчете на то, что они «смогут выжить на войне хотя бы несколько месяцев», создают дополнительное давление на защитников Украины.

«Это ощутимое давление. И я благодарен всем нашим воинам, которые его выдерживают. Благодарен и партнерам, которые понимают, что в таких условиях мы нуждаемся в увеличении оборонной помощи. Я благодарю всех, кто воюет, работает и помогает, защищая Украину!» — заявил Зеленский.

В конце обращения президент попросил украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги, особенно 14 октября — в День защитников и защитниц Украины.

Генштаб ВСУ в вечерней сводке за 13 октября сообщил, что российские оккупанты на Бахмутском направлении обстреливали из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии Бахмут, Бахмутское, Зеленополье, Соледар, Майорск, Иванград и Яковлевку.