В мире нет лидеров, которые поодиночке могут заставить Россию прекратить войну — Зеленский 16 июня, 20:22 Цей матеріал також доступний українською Президент Владимир Зеленский во время встречи с европейскими лидерами в Киеве 16 июня 2022 года (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Президент Владимир Зеленский заявил, что вряд ли в мире есть лидер, который может заставить российского диктатора Владимира Путина прекратить войну.

Отвечая на вопросы журналистов во время совместной пресс-конференции с лидерами Франции, Германии, Италии и Румынии в четверг, 16 июня, Зеленский сказал:



"…Я не уверен, что на сегодня в мире есть лидеры, которые могут поодиночке заставить Россию прекратить войну. Только коллективно, объединившись. Это будет мощная сила, которая остановит РФ".

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Президент Украины отметил, что, по его мнению, Путин не готов что-либо слышать и «находится в стадии, когда принимает решение, а потом с кем-то говорит»:

«Мне кажется, в таком порядке прекратить войну или иметь желание прекратить войну невозможно».

Эммануэль Макрон во время брифинга объяснил, что продолжал звонить российскому диктатору Владимиру Путину, чтобы «поддерживать канал диалога»:

«Мы считаем, что в один день этот конфликт должен прекратиться. И в этом момент должны быть переговоры».

По словам французского лидера, он всегда информировал Владимира Зеленского о контексте диалога с Путиным.

В четверг, 16 июня, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги приехали в Украину впервые с начала полномасштабного вторжения России.



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14 июня немецкая телекомпания ZDF опубликовала интервью с Владимиром Зеленским, в котором он заявил, что готов к мирным переговорам при условии, что РФ прекратит боевые действия. 8 июня во время выступления по видеосвязи перед участниками Yale CEO Summit Зеленский заявил, что Россия не сядет за стол переговоров, пока ощущает свою силу.

Член украинской делегации на переговорах Давид Арахамия 16 июня сказал, что украинская делегация проводит телефонные переговоры с делегацией страны-агрессора России «один-два раза в неделю», но «обе стороны четко отдают себе отчет, что сейчас для переговоров нет места».

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