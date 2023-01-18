«Через три года будем говорить о новых угрозах». Мир победит Путина — Зеленский 18 января, 21:46 Президент Владимир Зеленский выступил на форуме в Давосе (Фото:Офис президент)

Президент Владимир Зеленский во время онлайн-выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что мир победит российскую агрессию и через три года будет обсуждать другие угрозы и вызовы.

В среду, 18 января, глава государства напомнил, что три года назад впервые участвовал в форуме, а мир тогда боролся с пандемией COVID-19 «и победил».



«Сейчас мир борется против Путина. И через три года в Давосе мы будем говорить о новых вызовах и угрозах… История повторяется. Поначалу мир не замечает или недооценивает угрозу. Затем сплачивается и противодействует ей. А потом мир побеждает. Во все времена финал всегда один. Мир победил нацизм, апартеид, пандемии, безразличие к климатическим изменениям, финансовые кризисы и кремлевский штамм. Мир победит снова», — подчеркнул он.

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В своем выступлении Зеленский призвал мировое сообщество не медлить перед лицом российской агрессии и принимать быстрые решения в отношении поставок Украине ПВО и западных танков, трибунала за российские военные преступления, расширения НАТО и ЕС и так далее.



Глава Минобороны Алексей Резников в интервью BBC прогнозировал, что новое масштабное наступление российских войск начнется весной. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в декабре говорил, что страна-агрессор может пойти в новое большое наступление в феврале 2023 года. По его словам, оно может начаться с территории Беларуси в направлении Киева.

Американское издание New York Times писало, что союзники Украины уже помогают ей готовиться к весеннему контрнаступлению.