Посол в Британии Пристайко: Понимаю проблему ядерного арсенала России, но мы столкнемся с этим рано или поздно 7 января, 18:42 Вадим Пристайко в британском парламенте (Фото:Courtesy UK Parliament/Jessica Taylor/Handout via REUTERS)

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что понимает обеспокоенность ядерным арсеналом России со стороны некоторых государств, но что мировое сообщество должно рано или поздно дать отпор агрессору.

В интервью Newsweek, опубликованном в субботу, 7 января, дипломат подчеркнул, что если Украина сейчас остановится ради каких-либо «мирных переговоров», российские оккупанты попытаются «оставить себе» захваченные украинские территории. Он предупредил, что любые заявления оккупантов о «прекращении огня» будут уловкой для перегруппировки и восполнения врагом запасов.



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Он отметил, что союзники Украины должны сейчас сделать все, что могут, чтобы помочь ее победе. По мнению посла, победа возможна в 2023 году: «Я не верю, что это затянется дольше, чем на год».



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«Я понимаю проблему ядерного арсенала России, что, в конце концов, они могут нажать на кнопку и уничтожить всю планету. Я даже понимаю, о чем говорит и о чем переживает Илон Маск. Но это то, с чем мы столкнемся рано или поздно. Они не исправятся», — сказал Пристайко.



В интервью Пристайко также сказал, что Россия полностью разрушила некоторые украинские города, а количество погибших в результате российской агрессии «трудно осознать».

21 сентября российский диктатор Владимир Путин в очередной раз пригрозил западным странам применением ядерного оружия, сказав, что «это не блеф». 7 декабря Путин заявил, что угроза ядерной войны «нарастает».

В украинской разведке заявляли, что считают угрозу применения Россией тактического ядерного оружия против Украины «очень высокой». В то же время, по мнению главы ГУР Кирилла Буданова, в ближайшее время Россия не нанесет ядерный удар.