«А какая цель?» Маси Наем раскритиковал рекомендацию Зеленского отправлять на фронт тыловых военкомов после скандала в Одессе 1 мая, 13:31 Военный комиссар Одесской области Евгений Борисов якобы купил виллу в Испании за 4 млн евро (Фото:Одесса медиа)

Известный адвокат и военнослужащий Маси Найем в интервью Radio NV подверг критике рекомендацию президента Владимира Зеленского главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному отправлять тыловых военкомов на фронт, а на их место назначить бойцов после ранений.



Это произошло после отстранения главного одесского военкома Евгения Борисова, которого обвиняли в покупке элитной недвижимости в Испании, зарегистрированной на его родственников, в течение года после начала войны.

Видео дня

Как заметил Маси Найем в эфире Radio NV, такой способ борьбы с коррупцией вряд ли эффективен и на самом деле является популистическим.

«А какая цель? Чтобы было больше раненых? Может быть, тогда это выполнится. Но если цель, чтобы это было эффективно, то, наверное, нужно спросить про компетентность этих людей: можно ли их поставить туда или нет», — сказал адвокат.

По его словам, задача государства в отношении раненых военных прежде всего состоит в их лечении и большинство раненых хотят вернуться на фронт, не имеют компетентности, чтобы работать в военкоматах, и не хотят этого.

" К примеру, меня поставьте в военкомат, я не буду там эффективен, я там загнию. Я прекрасно понимаю, что у меня будет фрустрация, потому что это очень технические задачи. И потому я думаю, что это не сработает", — сказал он.

Маси Найем подчеркнул, что если задача состоит в том, чтобы сделать более эффективной работу военкомов, нужны более прозрачные процедуры и контроль над ними.

«Представьте, если бы сейчас запустили кампанию от Минобороны: каждый, кто сдаст военкома за то, что тот [требует] взятку, год не будем вас трогать или отпустим вас из армии, например. Подумать над этим нужно. Я уверен, что большинство людей пойдут сдавать этих военкомов, которые просят взятки. Это бы сработало», — предложил он способ борьбы с коррупцией военкомов, который, по его мнению, был бы эффективным.

По словам адвоката, настоящая цель нынешнего предложения Зеленского — «просто попиариться на этой истории».

Также Маси Найем напомнил, что семье погибших военных государство должно выплатить 15 млн гривен.

«Если, не дай бог, кто-то погибнет из них (военкомов — ред.) на войне из-за того, что у него не было боевого опыта, — это еще раз вред государству. Поэтому, на мой взгляд, [на войну] отправлять военкомов — совершенно неразумная история. Если они не умеют сражаться, а тем более не хотят, они там героически погибнут. И это опять же потери для государства», — отметил он.

25 апреля бывший нардеп Игорь Мосийчук заявил, что мать военного комиссара Одесской области Евгения Борисова Надежда Борисова во время действия военного положения приобрела элитную жилую недвижимость — дом 2017 года постройки площадью 857 кв м на земельном участке 1530 кв м в испанской Марбелье. Цена дома после торгов была снижена с 4 млн 400 тысяч евро до 3 млн 960 тысяч евро.

Юридическим сопровождением сделки с недвижимостью занимался известный агент по недвижимости, обслуживающий все операции российских клиентов в упомянутом регионе. Таким образом следует предположить, что военком может стать (если еще не стал!) объектом агентурной разработки спецслужб РФ, поскольку имеет доступ к огромному массиву секретной информации о комплектовании воинских частей ВСУ", — отметил Мосийчук.

Он рассказал, что Надежда Борисова является основателем и бенефициаром ООО Юг, чистая прибыль которого в довоенное время составляла чуть более 800 тысяч грн в год на троих учредителей.

«Таким образом, чтобы накопить на приобретение указанной элитной недвижимости за рубежом, ей нужно было работать 33 года!» — подчеркнул бывший нардеп.

26 апреля Мосийчук добавил, что жена Евгения Борисова Александра Борисова также во время действия военного положения приобрела офис в Марбелье. В видео от 25 апреля бывший нардеп сообщил, что стоимость этого офиса — до 2 млн евро.

Также 25 апреля Мосийчук заявил, что Борисов осенью 2022 года ввез из-за границы в качестве гуманитарного груза автомобиль премиум-класса — Mercedes Benz G63 AMG 2022 года выпуска. Им, по словам экснардепа, пользуется жена военкома, живущая в Марбелье в съемной квартире, и он сам — когда приезжает к ней. Мосийчук рассказал, что в Марбелье Борисов находился с 22 декабря 2022 года по 18 января 2023 года.