Зеленский о ситуации в медицине: Россия принесла такие проблемы, которые мы и представить не могли

6 мая, 00:42
Цей матеріал також доступний українською
Владимир Зеленский (Фото:president.gov.ua)

Владимир Зеленский (Фото:president.gov.ua)

Президент Владимир Зеленский во время выступления на благотворительном вечере Brave Ukraine рассказал о тяжелой ситуации в медицинской сфере из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

Война России против Украины — главные события 5 мая

«Россия принесла в Украину, в Европу такие проблемы, которые мы и представить не могли еще несколько месяцев назад. Это практически полное отсутствие лечения для больных раком. Это крайне осложненный или полностью отсутствующий доступ к инсулину для больных сахарным диабетом. Это невозможность провести хирургические операции… Даже просто нехватка антибиотиков.

Видео дня

Это последствия российской оккупации для части нашей земли, для части нашего народа, который мы должны освободить от захватчиков", — подчеркнул Зеленский.

Читайте также:
«Главная проблема». В Мариуполе отсутствует медицинская помощь — советник мэра

Глава государства сказал, что российские оккупанты уничтожили или повредили в Украине почти 400 медицинских учреждений, среди которых больницы, роддомы, амбулатории. На временно захваченных территориях на востоке и юге катастрофическая ситуация с доступом к медицинским услугам и лекарствам, пациентам не хватает даже самых простых препаратов.

https://www.youtube.com/embed/PkZFNQW78Mw
Редактор: Нина Григорская

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Больницы Медицина Владимир Зеленский Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X