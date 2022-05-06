Зеленский о ситуации в медицине: Россия принесла такие проблемы, которые мы и представить не могли 6 мая, 00:42 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:president.gov.ua)

Президент Владимир Зеленский во время выступления на благотворительном вечере Brave Ukraine рассказал о тяжелой ситуации в медицинской сфере из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

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«Россия принесла в Украину, в Европу такие проблемы, которые мы и представить не могли еще несколько месяцев назад. Это практически полное отсутствие лечения для больных раком. Это крайне осложненный или полностью отсутствующий доступ к инсулину для больных сахарным диабетом. Это невозможность провести хирургические операции… Даже просто нехватка антибиотиков.

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Это последствия российской оккупации для части нашей земли, для части нашего народа, который мы должны освободить от захватчиков", — подчеркнул Зеленский.



Глава государства сказал, что российские оккупанты уничтожили или повредили в Украине почти 400 медицинских учреждений, среди которых больницы, роддомы, амбулатории. На временно захваченных территориях на востоке и юге катастрофическая ситуация с доступом к медицинским услугам и лекарствам, пациентам не хватает даже самых простых препаратов.

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