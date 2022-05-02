«Санкции, оружие и членство в ЕС». Кулеба рассказал, что необходимо Украине для победы над Россией 2 мая, 19:07 Цей матеріал також доступний українською Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Stoyan Nenov/File Photo)

Для победы над Россией, которая вторглась на территорию Украины, Киеву нужны оружие, санкции против Кремля и перспектива членства в ЕС, сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

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«Есть три вопроса, от которых зависит победа Украины в этой войне. Это санкции, оружие и перспектива членства Украины в ЕС», — сказал Кулеба во время брифинга с министром иностранных дел Дании Йеппе Кофодом.

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Кулеба подчеркнул, что Дания делает «все, что в ее силах» для передачи оружия в Украину, а также поддерживают позицию, что «не должно быть никаких табу», когда речь идет о санкциях против страны-агрессора.

«Эта война против Украины и всей Европы будет длиться до тех пор, пока Путин будет считать, что Украину оставили на раздорожье. И именно поэтому, ЕС должен продолжить тот курс, который он взял после 24 февраля и способствовать максимально европейской интеграции Украины. Ближайшее решение, которое мы ожидаем, это предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС. Вопрос членства Украины в ЕС — это в буквальном смысле вопрос войны и мира в Европе», — подчеркнул украинский министр.

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