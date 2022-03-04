Кулеба обратился к партнерам: Не дайте РФ превратить Украину в Сирию 4 марта, 18:47 Цей матеріал також доступний українською Бородянка Киевской области после обстрела Россией (Фото:REUTERS/Maksim Levin)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время заседания глав МИД стран НАТО призвал Альянс действовать сейчас и делать все возможное, чтобы помочь Украине остановить вторжение российских войск.

В обращении, опубликованном в его Twitter, министр подчеркнул, что Россия пытается превратить Украину в Сирию и использует очень похожую тактику.



«Спасибо за все, что вы сделали, но это — война. На войне нужно делать все возможное до момента нашей победы… Мы не должны позволить им создать Сирию в Европе. Мы готовы бороться и продолжим бороться, но помогите нам. Если вы этого не сделаете, вам придется разделить ответственность за жизни и страдания мирных украинцев, умирающих из-за безжалостных российских пилотов, сбрасывающих на них бомбы», — сказал Кулеба.

По мнению главы украинского МИД, война развивается таким образом, что иностранные партнеры Украины в определенный момент будут готовы обеспечить нашу страну всем необходимым, чтобы остановить Владимира Путина и не позволить ему напасть на Европу.

«Я надеюсь только на то, что будет не слишком поздно», — закончил свою речь министр.

Украина призывает НАТО закрыть ее воздушное пространство, чтобы остановить российские авиаудары по мирным украинским городам и жилым кварталам. В НАТО отказываются, заявляя, что введение бесполетной зоны над Украиной может привести к полномасштабной войне в Европе. США также не поддерживают идею о создании бесполетной зоны над Украиной.

«Сколько еще людей должны взорваться? Сколько еще рук, ног, голов должно оторваться, чтобы вы закрыли небо? Сколько вам еще нужно?! Скажите! Мы будем считать и подождем этого момента. Если у вас нет сил закрыть небо, то дайте мне самолеты», — заявил накануне президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции иностранным СМИ.

Петиция к странам НАТО с призывом закрыть небо над Украиной набрала более 1 миллиона подписей.

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