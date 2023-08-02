«ОП ищет замену». Нардеп Костенко рассказал, кто может стать министром обороны, если Резникова уволят 2 августа, 11:28 NV Премиум Алексей Резников на саммите НАТО в Вильнюсе, 11 июля 2023 года (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в интервью Radio NV рассказал, кто может стать министром обороны, если с этой должности уволят Алексея Резникова.

«О том, что Офис ищет замену Резникову, информация есть. Она есть и среди нас, депутатов. Она подтверждается. И это уже не первую неделю происходит. Так же есть информация и о том, что Резников может поехать послом в Великобританию. И также эта информация из нескольких источников подтверждается», — сказал Костенко в эфире Radio NV, комментируя слова нардепа Алексея Гончаренко о том, что Резников может стать украинским послом в Британии.

Видео дня

Он также рассказал, что во время обсуждений того, кто станет преемником Резникова на посту министра обороны, звучат разные фамилии.