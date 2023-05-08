Арестович и Жданов в ТОПе. Украинцы рассказали, кто объективно и профессионально освещал события войны 8 мая, 17:32 Алексей Арестович и Олег Жданов заняли третье и четвертое место в рейтинге специалистов, наиболее объективно рассказывающих о войне, по мнению украинцев (Фото:Олексій Арестович via Facebook, Олег Жданов via Facebook)

Почти 57% украинцев считают, что наиболее профессионально и объективно войну России против Украины освещает президент Владимир Зеленский, второе место в рейтинге занял советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (33,6%), а третье — бывший советник ОП Алексей Арестович (26%).

Об этом свидетельствуют данные опроса Фонда Демократические инициативы им. Илька Кучерива, проведённого с 23 по 30 марта 2023 года.

Четвертое место среди тех, кто, по мнению украинцев, наиболее профессионально и объективно освещает войну занимает военный эксперт Олег Жданов (23,3%), пятое – секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов (20,6%), а шестое – главред Цензор.НЕТ – Юрий Бутусов (16,8%).

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В ТОП-10 специалистов, рассказывающих о войне, также вошли журналист, писатель и публицист Виталий Портников (13,3%), блогер и волонер Сергей Стерненко (11,4%), полковник запаса ВСУ и военный эксперт Роман Свитан (6,8%) и российский журналист Александр Невзоров (6,6%).

Опрос проводился методом личного интервью (face-to-face) во всех регионах Украины, за исключением Автономной Республики Крым, Донецкой и Луганской областей, а в Запорожской, Николаевской, Харьковской, Херсонской областях опрос проводился на тех территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия.

Опрос проводился по стратифицированной многоступенчатой выборке с применением случайного отбора на первых этапах формирования выборки и квотного метода отбора респондентов на заключительном этапе (когда производился отбор респондентов по половозрастным квотам). Структура выборочной совокупности воспроизводит демографическую структуру взрослого населения территорий, на которых проводился опрос, по состоянию на начало 2022 года (по возрасту, полу, типу поселения).

Опрошены 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. В то же время, дополнительные систематические отклонения выборки могут быть обусловлены последствиями российской агрессии, в частности, вынужденной эвакуацией миллионов граждан.