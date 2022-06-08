«Дискуссия сдвинулась с мертвой точки». Арестович не исключил внесения новых изменений в порядок выезда мужчин за границу

8 июня, 12:31
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Сейчас выезжать за границу могут только некоторые категории мужчин (Фото:ГПСУ/Facebook)

Сейчас выезжать за границу могут только некоторые категории мужчин (Фото:ГПСУ/Facebook)

В ближайшее время в Украине могут расширить категории военнообязанных мужчин, которым разрешен выезд за границу во время военного положения, заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

В эфире Фейгин LIVE он отметил, что послабления могут появиться для украинских моряков, чтобы они могли выезжать на работу.

«Идет плотная дискуссия и даже есть некоторые перспективы решения вопроса. Дискуссия сдвинулась с мертвой точки, нашли приемлемые способы и методологию», — сказал Арестович.

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По словам советника главы ОПУ, на данный момент в Украине количество мобилизационного резерва значительно превышает возможности страны вооружить и обеспечить новых военнослужащих.

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«Мы держим людей, но особенно вооружить их нечем. Чего уж там новых призывать? Разве что по отдельным специальностям. Работающие за рубежом могут поддерживать свои семьи. Те же моряки за прошлый год 4 миллиарда долларов отправили в Украину. Это очень серьезная помощь экономке, которая наполовину просела из-за войны», — пояснил он.

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Арестович добавил, что является сторонником дифференцированных подходов к мобилизации.

«Когда были первые дни полномасштабной войны в Украине, все были в шоке и никто не знал, чем бы это закончилось, потребовались все, готовность обороняться. Вопрос стоял о выживании страны! Сейчас он, кстати, тоже стоит, просто чуть-чуть растянутый, пролонгированный. Это не критическая фаза этого вопроса, когда неясно, будем мы завтра или нет. И, думаю, можно уже запускать дифференцированный подход к мобилизации», — резюмировал он.

После начала полномасштабного вторжения России в Украине ввели военное положение и объявили мобилизацию. Сейчас призывают тех, у кого есть опыт прохождения военной службы или опыт прохождения учебных сборов во время мирного времени. Военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну, кроме ряда исключений.

В конце мая список категорий мужчин, которым можно выезжать пределы Украины на некоторое время, расширили.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Военнообязанные Алексей Арестович Выезд за границу Война России против Украины

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