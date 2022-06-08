«Дискуссия сдвинулась с мертвой точки». Арестович не исключил внесения новых изменений в порядок выезда мужчин за границу 8 июня, 12:31 Цей матеріал також доступний українською Сейчас выезжать за границу могут только некоторые категории мужчин (Фото:ГПСУ/Facebook)

В ближайшее время в Украине могут расширить категории военнообязанных мужчин, которым разрешен выезд за границу во время военного положения, заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

В эфире Фейгин LIVE он отметил, что послабления могут появиться для украинских моряков, чтобы они могли выезжать на работу.

«Идет плотная дискуссия и даже есть некоторые перспективы решения вопроса. Дискуссия сдвинулась с мертвой точки, нашли приемлемые способы и методологию», — сказал Арестович.

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По словам советника главы ОПУ, на данный момент в Украине количество мобилизационного резерва значительно превышает возможности страны вооружить и обеспечить новых военнослужащих.

«Мы держим людей, но особенно вооружить их нечем. Чего уж там новых призывать? Разве что по отдельным специальностям. Работающие за рубежом могут поддерживать свои семьи. Те же моряки за прошлый год 4 миллиарда долларов отправили в Украину. Это очень серьезная помощь экономке, которая наполовину просела из-за войны», — пояснил он.

Арестович добавил, что является сторонником дифференцированных подходов к мобилизации.

«Когда были первые дни полномасштабной войны в Украине, все были в шоке и никто не знал, чем бы это закончилось, потребовались все, готовность обороняться. Вопрос стоял о выживании страны! Сейчас он, кстати, тоже стоит, просто чуть-чуть растянутый, пролонгированный. Это не критическая фаза этого вопроса, когда неясно, будем мы завтра или нет. И, думаю, можно уже запускать дифференцированный подход к мобилизации», — резюмировал он.

После начала полномасштабного вторжения России в Украине ввели военное положение и объявили мобилизацию. Сейчас призывают тех, у кого есть опыт прохождения военной службы или опыт прохождения учебных сборов во время мирного времени. Военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну, кроме ряда исключений.

В конце мая список категорий мужчин, которым можно выезжать пределы Украины на некоторое время, расширили.





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