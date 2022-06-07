Зеленский назвал условие для активного наступления на фронте

7 июня, 17:58
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Президент Владимир Зеленский (Фото:Володимир Зеленський / Facebook)

Президент Владимир Зеленский (Фото:Володимир Зеленський / Facebook)

Президент Владимир Зеленский заявил, что для наступления Украине нужно минимум в десять раз больше техники и людей.

В интервью редакторке Financial Times Рули Халаф, опубликованном во вторник, 7 июня, глава государства отметил: сейчас Украина не может слишком мощно продвигаться вперед.

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«Чтобы наступать, для этого нужно не меньше в десять раз техники и не меньше в десять раз людей. Желания у нас больше, а техники пока что меньше. Поэтому мы не можем слишком мощно продвигаться вперед… Пока этого не будет, нам действовать сложно, будут большие потери, а люди для меня — это приоритет», — подчеркнул Зеленский.

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По мнению президента, полной победой Украины будет возвращение полного контроля над всей территорией страны, для чего Украине нужно больше вооружения.

Ранее Владимир Зеленский говорил, что на фронте ежедневно погибают 60−100 украинских военных, еще 500 — получают ранения. Также президент заявлял, что деоккупация украинских территорий не должна привести к гибели десятков тысяч людей.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк говорил, что в ближайшее время Украина получит необходимое оружие для интенсивного контрнаступления.

Зеленский в Лисичанске. Президент идет путем Черчилля – Роман Пономаренко, военный историк

https://www.youtube.com/embed/hdXwhclQ9U0
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Военная помощь Поставки оружия Владимир Зеленский Поддержка Украины Война России против Украины

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