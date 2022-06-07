Зеленский назвал условие для активного наступления на фронте 7 июня, 17:58 Цей матеріал також доступний українською Президент Владимир Зеленский (Фото:Володимир Зеленський / Facebook)

Президент Владимир Зеленский заявил, что для наступления Украине нужно минимум в десять раз больше техники и людей.

В интервью редакторке Financial Times Рули Халаф, опубликованном во вторник, 7 июня, глава государства отметил: сейчас Украина не может слишком мощно продвигаться вперед.



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«Чтобы наступать, для этого нужно не меньше в десять раз техники и не меньше в десять раз людей. Желания у нас больше, а техники пока что меньше. Поэтому мы не можем слишком мощно продвигаться вперед… Пока этого не будет, нам действовать сложно, будут большие потери, а люди для меня — это приоритет», — подчеркнул Зеленский.

По мнению президента, полной победой Украины будет возвращение полного контроля над всей территорией страны, для чего Украине нужно больше вооружения.

Ранее Владимир Зеленский говорил, что на фронте ежедневно погибают 60−100 украинских военных, еще 500 — получают ранения. Также президент заявлял, что деоккупация украинских территорий не должна привести к гибели десятков тысяч людей.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк говорил, что в ближайшее время Украина получит необходимое оружие для интенсивного контрнаступления.

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