Украина, США и Британия создают группу для координации обеспечения ВСУ — Ермак 28 июня, 21:19 Украинские военнослужащие на САУ M109 в Донецкой области (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Глава Офиса президента Андрей Ермак во вторник, 28 июня, объявил о создании стратегической группы для лучшей координации обеспечения ВСУ.

Во время брифинга Ермак подчеркнул, что ракетные обстрелы украинских городов убедили союзников Украины в необходимости передать нашей стране «эффективные средства ПРО».



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«Чтобы улучшить координацию обеспечения украинской армии, вместе с иностранными союзниками военно-политическое руководство Украины создает стратегическую группу», — сказал он.

В стратегическую группу войдут представители Генштаба ВСУ, Министерства обороны, представители военных штабов США, Великобритании и других ключевых стран-партнеров.

Также Ермак рассказал, что уже начал работу координационный центр обеспечения Сил обороны Украины — «ключевое звено системы получения безопасностной помощи». Он подчеркнул, что наша страна движется к перевооружению армии по стандартам НАТО, и во время саммита Альянса в Мадриде ожидается обсуждение большого пакета военной помощи Украине.

15 июня в Брюсселе прошло третье заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн, где мировые лидеры договариваются о новых поставках вооружения в Украину.

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