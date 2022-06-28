Украина, США и Британия создают группу для координации обеспечения ВСУ — Ермак

28 июня, 21:19
Украинские военнослужащие на САУ M109 в Донецкой области (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Украинские военнослужащие на САУ M109 в Донецкой области (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Глава Офиса президента Андрей Ермак во вторник, 28 июня, объявил о создании стратегической группы для лучшей координации обеспечения ВСУ.

Во время брифинга Ермак подчеркнул, что ракетные обстрелы украинских городов убедили союзников Украины в необходимости передать нашей стране «эффективные средства ПРО».

Видео дня
Читайте также:
Тайная комната. Как Украина договаривается о получении оружия от Запада — ВВС

«Чтобы улучшить координацию обеспечения украинской армии, вместе с иностранными союзниками военно-политическое руководство Украины создает стратегическую группу», — сказал он.

В стратегическую группу войдут представители Генштаба ВСУ, Министерства обороны, представители военных штабов США, Великобритании и других ключевых стран-партнеров.

Читайте также:
Разговор с генералом Ходжесом. Знаменитый стратег прогнозирует дальнейший ход войны и подсмеивается над мозгами российских военачальников

Также Ермак рассказал, что уже начал работу координационный центр обеспечения Сил обороны Украины — «ключевое звено системы получения безопасностной помощи». Он подчеркнул, что наша страна движется к перевооружению армии по стандартам НАТО, и во время саммита Альянса в Мадриде ожидается обсуждение большого пакета военной помощи Украине.

Читайте также:
Немногочисленные пушки Рамштайн-3. Сколько оружия пообещал Запад и на что его хватит — объясняет военный эксперт

15 июня в Брюсселе прошло третье заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн, где мировые лидеры договариваются о новых поставках вооружения в Украину.

Пентагон даст Украине все необходимое оружие – Казарин Мацарский

https://www.youtube.com/embed/CWjN__CuGwo
Редактор: Нина Григорская

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   США Великобритания Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Офис президента Украины Андрей Ермак Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X