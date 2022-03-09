Украина просит партнеров помочь с организацией переговоров Зеленского и Путина — ОП 9 марта, 18:18 Цей матеріал також доступний українською Игорь Жовква, заместитель руководителя Офиса президента (Фото:Владимир Федотов / НВ)

Заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква сказал, что Украина просит мировое сообщество помочь провести прямые переговоры президента Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным.

«Президент [Зеленский] готов к прямым переговорам с Путиным. Мы готовы обсуждать большое количество тем, но, к сожалению, сейчас мы не видим такой готовности со стороны Путина. Мы попросили мировое сообщество о помощи с проведением этих прямых переговоров», — заявил Жовква в комментарии Bloomberg.



В эфире программы Tagesschau на немецком телеканале ARD Жовква также сказал, что международные партнеры Украины должны помочь с организацией встречи на наивысшем уровне, и Киев ведет соответствующие консультации, в частности, с канцлером Олафом Шольцем.



Ранее Владимир Зеленский призвал Путина сесть с ним за стол переговоров. По мнению главы государства, он должен говорить с российским диктатором, чтобы остановить войну, которую РФ развязала в Украине.

10 марта в Турции пройдет встреча министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину украинская и российская делегации провели три раунда переговоров. Во время последних переговоров 7 марта стороны достигли прогресса «по улучшению логистики гуманитарных коридоров». До этого РФ срывала эвакуацию мирного населения обстрелами.

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