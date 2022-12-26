Украина планирует провести саммит о формуле мира в феврале — Кулеба 26 декабря, 20:24 Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Stoyan Nenov)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина рассчитывает до конца февраля провести саммит о реализации украинской формулы мира на площадке ООН. Об этом сообщает Associated Press в понедельник, 26 декабря.

Глава МИД сказал журналистам, что доволен результатами визита президента Владимира Зеленского в США. Он отметил, что Вашингтон разработал специальный план по подготовке защитников Украины к использованию ЗРК Patriot — это займет меньше шести месяцев, хотя обычно обучение занимает до года.



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Кулеба заявил, что лучшей площадкой для проведения саммита по формуле мира может стать ООН, так как Украина хочет привлечь как можно больше стран. На вопрос, «пригласят ли на саммит Россию», министр ответил, что сначала страну-агрессор нужно привлечь к ответственности, например, в международном суде за военные преступления. Кулеба подчеркнул, что все заявления российского режима о «готовности к переговорам» не соответствуют действительности, а действия оккупантов на поле боя доказывают обратное.

«[Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш] зарекомендовал себя как эффективный посредник и эффективный переговорщик, а главное, как принципиальный и честный человек. Поэтому мы приветствовали бы его активное участие [в проведении саммита]», — добавил министр.



Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина хочет привлечь к саммиту по формуле мира больше 140 стран.

Президент Владимир Зеленский говорил, что зимой Украина планирует инициировать саммит для реализации украинской формулы мира.

Зеленский представил формулу мира из десяти пунктов на саммите G20 в ноябре. Она включает восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск, освобождение всех пленных, трибунал для виновных в агрессии и гарантии безопасности для Украины. Киев предлагает иностранным партнерам взять на себя лидерство в одном из пунктов плана.

4 октября президент утвердил решение СНБО о невозможности переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. В ОП заявили, что Киев пойдет на переговоры, когда в РФ сменится президент.

Зеленский говорил, что Украина сможет найти формат для диалога с Россией, если россияне отступят с оккупированных украинских территорий и признают, что «ужасно ошиблись». Он также заявлял, что только глава кремлевского режима может перевести войну с военного пути на дипломатический и что путь дипломатии может начаться, если Россия отойдет к международно признанным границам Украины 1991 года.