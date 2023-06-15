Журналист назвал два самых простых способа украсть деньги на восстановлении Украины и предупредил об угрозе из Китая

15 июня, 14:27
NV Премиум
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Поврежденные российскими обстрелами дома в Ирпене Киевской области, 7 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Carlos Barria)

Поврежденные российскими обстрелами дома в Ирпене Киевской области, 7 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Carlos Barria)

Редактор проекта Наші гроші Юрий Николов в интервью Radio NV назвал два самых простых способа украсть деньги на восстановлении Украины и предупредил об угрозе из Китая.

В эфире Radio NV Николов отметил, что десятилетиями разного строительства в Украине доказано, что самый простой способ украсть деньги — завысить цену строительных материалов.

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«Строят дом какой-то или дорогу ремонтируют, просто пишешь, что асфальт в два раза дороже или бетон в три раза дороже - и все, дальше вынимаешь через конвертационные центры маржу, не заморачиваясь на каких-то скрытых работах», — объяснил он.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Коррупция Китай Наші гроші Война в Украине Российско-украинская война Война России против Украины послевоенное строительство радио NV

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