Рахманин рассказал о проблемах с поставками и использованием дронов в ВСУ 18 июля, 16:00 Украинский военный с дроном неподалеку от линии фронта в Донецкой области, 6 июля 2023 года (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Нардеп и член комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин в интервью Radio NV рассказал о проблемах с поставками дронов для Вооруженных сил Украины и с их использованием.

В эфире Radio NV Рахманин отметил, что «на каком-то этапе» поставкой дронов Вооруженным силам Украины занимались сразу несколько структур.

«Этим занимались и Минобороны, используя собственный функционал, собственные возможности и собственные полномочия. Этим занимались Минцифры, на которое это было возложено. Это было, насколько я понимаю, решением Совбеза. Этим занималось Минстратегпром и Укроборонпром, который формально не был подчинен до недавнего времени Минстратегпрому. Плюс, разумеется, и волонтеры, которые за свой счет, по своему усмотрению поставляли различные беспилотные летательные аппараты, как самодельные, так и купленные за рубежом, и у отечественных производителей также, в ВС как волонтерскую помощь», — перечислил нардеп.

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Он высказал мнение, что из-за этого поставкам дронов не хватало организации.

Рахманин рассказал, что для того, чтобы максимально организовать этот процесс, несколько раз проходили совещания с участием президента, однако нардеп «имеет ощущение», что этот вопрос до конца не упорядочен.

Он также обратил внимание на то, что в Украине не систематизирована информация по использованию дронов.

«По логике это должно было быть так. Есть военные, которые говорят, что нам необходимо такое количество, такого качества, с такими тактико-техническими характеристиками беспилотные летательные аппараты, которые, условно говоря, или, конкретно говоря, должны лететь на такое расстояние, нести такую полезную нагрузку. Не систематизируется, скажем так, статистика по поражению, по ошибкам, по тому, какие дроны и почему проходят или не проходят российские РЭБ, где есть ошибки. То есть, насколько я понимаю, до сих пор вся эта информация не систематизирована. Поэтому у нас часто ВС через различные структуры — и частные, и волонтерские, например, и государственные — поступают дроны, которыми иногда военными даже не используются, потому что они не являются эффективными», — пояснил Рахманин.

По мнению нардепа, если систематизировать информацию об использовании дронов, эффективность этого использования возрастет в разы.

«Почему этого не сделано? Трудно сказать, тем более, что это неоднократно подчеркивали на разных уровнях. В частности, мы в Комитете обращали внимание, что вопрос такого мониторинга, анализа ситуации, он даже не назрел, он давно уже перезрел», — отметил он.

Рахманин рассказал, что потребность в дронах должны формировать ВСУ и высказал мнение, что между ВСУ и Министерством обороны «не хватает какого-то очень плотного, четкого контакта».

Нардеп также отметил, что разведывательные дроны, «особенно такие как Mavic 3» теряются в достаточно большом количестве, в том числе в результате действия украинской РЭБ.

По словам Рахманина, потребность в дронах должны формировать в ВСУ на уровне Генштаба, «начиная от центров управления и заканчивая конкретными подразделениями».

«А тогда, если уж чего-то не хватает, тогда военные в качестве дополнительной опции, дополнительного бонуса, могут себе позволить дергать волонтеров для того, чтобы они дополнительно им что-то поставляли», — добавил нардеп.

Ранее командир второго штурмового батальона 3-й ОШБр, который воюет под Бахмутом, Дмитрий Кухарчук в интервью Radio NV заявил о необходимости беспилотников Mavic, которые раскритиковал министр обороны Алексей Резников.

«На тактическом уровне нам очень сильно помогают (как бы это банально не звучало, [министр обороны] Резников это недавно назвал свадебными дронами, которые он не хочет закупать через Кабмин), элементарно спасают Мавики. На тактическом уровне без Мавиков нам воевать было бы трудно. Поскольку это наши глаза и днем, и ночью. И в этом случае мы превосходим врага именно по таким средствам», — сказал он, подчеркнув, что такие дроны украинские военные получают только от волонтеров.

В опубликованном 3 июля интервью заместитель министра обороны и основатель фонда Повернись живим Виталий Дейнега заявил, что Минобороны не может проводить закупки беспилотников Mavic из-за того, что их производит Китай.

По его словам, эти беспилотники массово используют и защитники, и российские оккупанты. ВСУ их получают благодаря волонтерским фондам и частным инициативам.

На вопрос относительно слов министра обороны Алексея Резникова, о том, что якобы Mavic — «свадебные дроны», Дейнега ответил, что тот понимает: отказаться от них на поле боя невозможно и «коммуникационно сделал ошибку».

В конце 2022 года министр обороны Алексей Резников заявил, что гражданские дроны не приспособлены к работе в боевых условиях, а командование называет их «свадебными».