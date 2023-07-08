«Два лагеря». Что произойдет с украинской политикой после войны — эксперт

8 июля, 08:35
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Две девочки на фоне мемориала в честь погибших защитников Украины, 1 июля 2023 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Две девочки на фоне мемориала в честь погибших защитников Украины, 1 июля 2023 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Интеллектуал, публицист и специалист по долгосрочным стратегиям Евгений Глибовицкий в интервью NV спрогнозировал, что произойдет с украинской политикой после войны.

В интервью NV Глибовицкий рассказал, что видит возникновение двух движений, которые будут определять Украину после войны.

Первое из них публицист описал как движение ресентимента, обиды, которое стремится к возмездию за страдания.

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«Оно одновременно и антироссийское, и антизападое. Это то движение, которое, если победит, может нас привести в то же состояние, в котором сейчас находятся Венгрия, Турция, Польша, Америка Трампа», — объяснил Глибовицкий.

По его словам, в противовес движению ресентимента появляется «движение, которое будет искать как переизобрести себя и найти способ, каким образом можно не ставить требования перед миром, а быть интересным партнером для мира».

«Я думаю, все политические силы, которые есть, будут расходиться по этим двум лагерям. Мы уже видим первые программные тексты таких движений - текст от  (украинского ученого, военного, командира 2-й роты 24-го батальона территориальной обороны Айдар) Евгения Дикого, текст от Владимира Зеленского, другие подобные тексты», — сказал эксперт.

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Также Глибовицкий прогнозирует, что чем дольше будет затягиваться война, тем радикальнее будут становиться позиции избирателей.

«До войны динамика была такова, что патерналистское ядро постоянно уменьшалось, а часть действенных украинцев росла. Война, скорее всего, сделает более тихим голос патерналистской части общества. Это хорошие новости. Плохие новости в том, что место, которое освободили патерналисты, с очень высокой вероятностью займут популисты, которые менее идеологически определены, но которые умело используют „боли и гнев“, которые могут объединять украинцев», — считает он.

Ранее американский политический философ Фрэнсис Фукуяма говорил в интервью NV, что после войны важнейшей задачей для Украины будет восстановление демократических институтов.

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Фукуяма напомнил, что из-за войны в Украине произошла централизация власти и это «вполне понятно». Парламент был отодвинут на второй план, а средства массовой информации стали значительно больше подконтрольны правительству.

Он считает, что процесс восстановления демократических институтов будет сложным из-за «достаточно сильной концентрации власти в президентской администрации».

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Интервью NV Популизм Украина Война в Украине Российско-украинская война Война России против Украины

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