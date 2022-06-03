В Украине собраны тысячи доказательств военных преступлений РФ — прокурор Международного уголовного суда

3 июня, 12:58
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В Украине документируют атаки России на украинские города (Фото:Ivan Alvarado/Reuters)

В Украине документируют атаки России на украинские города (Фото:Ivan Alvarado/Reuters)

В Украине уже собраны тысячи доказательств военных преступлений России, сообщил прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан.

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В комментарии Укринформу он пояснил, что существует защищенный портал, который помогает Офису прокурора собрать всю возможную информацию и доказательства, касающиеся расследований.

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«Нам нужны разные средства, чтобы связаться с любой стороной конфликта, имеющей соответствующую информацию. И если мы это получим, то сможем проанализировать и посмотреть, какая картина получится. Судебные разбирательства должны найти истину, переходя от импрессионистических картин к изображениям высокой четкости, а затем представить их в судах. И тогда судьи проделают свою работу, чтобы решить, на что конкретно указывают доказательства», — пояснил прокурор МУС.

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По его словам, такой метод очень важен с точки зрения установления контактов с жертвами и свидетелями, независимо от того, находятся они в Украине или за ее пределами.

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Таким образом, каждый свидетель, который может сообщить о фактах убийства российскими оккупантами мирных жителей, варварских атак на больницы, школы, жилые дома, может об этом написать на любом языке, потом будет сделан перевод.

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14 апреля прокурор МУС Карим Хан посетил Бучу Киевской области, где россияне пытали и массово убивали мирных жителей. По состоянию на 26 мая в Киевской области обнаружили 1303 убитых российскими оккупантами гражданских, большинство из них расстреляли.

2 апреля прокурор сообщил о немедленном начале расследования ситуации в Украине после обращения 39 государств — участников МУС. Всего в суд уже обратилась 41 страна.

23 мая Соломенский районный суд Киева приговорил к пожизненному заключению российского военного Вадима Шишимарина за убийство мирного жителя в Сумской области. Приговор поставил точку в первом для Украины судебном процессе, фигурантом которого является военнослужащий армии РФ, а предметом рассмотрения — зверства и военные преступления оккупантов на украинской земле.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Международный уголовный суд Военные преступления РФ Война России против Украины

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