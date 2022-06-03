В Украине собраны тысячи доказательств военных преступлений РФ — прокурор Международного уголовного суда 3 июня, 12:58 Цей матеріал також доступний українською В Украине документируют атаки России на украинские города (Фото:Ivan Alvarado/Reuters)

В Украине уже собраны тысячи доказательств военных преступлений России, сообщил прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан.

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В комментарии Укринформу он пояснил, что существует защищенный портал, который помогает Офису прокурора собрать всю возможную информацию и доказательства, касающиеся расследований.

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«Нам нужны разные средства, чтобы связаться с любой стороной конфликта, имеющей соответствующую информацию. И если мы это получим, то сможем проанализировать и посмотреть, какая картина получится. Судебные разбирательства должны найти истину, переходя от импрессионистических картин к изображениям высокой четкости, а затем представить их в судах. И тогда судьи проделают свою работу, чтобы решить, на что конкретно указывают доказательства», — пояснил прокурор МУС.

По его словам, такой метод очень важен с точки зрения установления контактов с жертвами и свидетелями, независимо от того, находятся они в Украине или за ее пределами.

Таким образом, каждый свидетель, который может сообщить о фактах убийства российскими оккупантами мирных жителей, варварских атак на больницы, школы, жилые дома, может об этом написать на любом языке, потом будет сделан перевод.

14 апреля прокурор МУС Карим Хан посетил Бучу Киевской области, где россияне пытали и массово убивали мирных жителей. По состоянию на 26 мая в Киевской области обнаружили 1303 убитых российскими оккупантами гражданских, большинство из них расстреляли.

2 апреля прокурор сообщил о немедленном начале расследования ситуации в Украине после обращения 39 государств — участников МУС. Всего в суд уже обратилась 41 страна.

23 мая Соломенский районный суд Киева приговорил к пожизненному заключению российского военного Вадима Шишимарина за убийство мирного жителя в Сумской области. Приговор поставил точку в первом для Украины судебном процессе, фигурантом которого является военнослужащий армии РФ, а предметом рассмотрения — зверства и военные преступления оккупантов на украинской земле.



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