Военная, экономическая и международная ставки. Подоляк рассказал, как организовано управление страной в условиях военного времени 1 июня, 16:43 Цей матеріал також доступний українською Михаил Подоляк (Фото:president.gov.ua)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что президент Владимир Зеленский руководит военным, экономическим и международным блоками через систему ставок.

Война России против Украины — главные события 1 июня

В интервью агентству Интерфакс-Украина, опубликованном в среду, 1 мая, Подоляк рассказал, что военная ставка верховного главнокомандующего занимается анализом оперативно-тактической обстановки на фронтах. Эта ставка координирует главу государства по поводу поставок оружия, «синхронизирует, если где-то кого-то надо „поджать“ и так далее». Также есть Генштаб, добавил советник главы ОП.



Видео дня

«[Международную ставку] обеспечивает целый ряд людей, поскольку это — постоянные в течение дня коммуникации со многими нашими партнерами для того, чтобы где-то интенсифицировать: поставки вооружения, финансовые вопросы, та же поддержка вступления в ЕС. Международная ставка работает очень интенсивно. Это постоянная организация телефонных звонков, включения президента с публичными выступлениями», — добавил Подоляк.

Экономическая ставка, по его словам, работает с учетом определенных «нарастающих кризисных проявлений». Туда входят премьер-министр, первый вице-премьер, профильные заместители главы Офиса президента. Она проводит анализ «в отношении рабочих мест, стимулирования за счет кредитных ресурсов мелкого и среднего бизнеса, восстановления инфраструктуры, логистических маршрутов».



Также Подоляк рассказал об «отдельных процедурных силовых ставках», которые предотвращают вспышки насилия в условиях военного времени: «мародерства и так далее». В этой структуре Совет нацбезопасности и обороны занимается оценкой рисков и предоставляет аналитические и прогностические материалы Офису президента.

«Ермак является операционным директором президента. Сюда входит организация и моделирование тех или иных процессов, когда нужно вовремя собрать людей и точно понимать, кто и какую функцию внутри ставки играет. Ермак в этом эффективен. Как операционный директор он точно понимает, что такие десять человек будут эффективно обеспечивать те или иные решения в международном плане», — добавил Подоляк.

Главное сейчас – наше войско. Все остальные пусть терпят – Олег Устенко https://www.youtube.com/embed/bKr5LzWBhr4

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.